處理變質「蘋果西打」態度消極？桃市衛生局：主管機關是新北

2019-08-04 14:40

［記者陳恩惠／桃園報導］大西洋飲料公司去年7至9月生產的國民汽水「蘋果西打」2公升寶特瓶裝產品，出現變質、異物沉澱，有民眾指市府處理態度消息，市府衛生局澄清說，去年接獲陳情立刻主動會同食品工業發展研究所等相關單位，多次前往平鎮區工廠及販售超商、大賣場等地稽查及抽驗，發現有生產線的原料混合桶破損，抽驗產品後送檢，由於大飲公司營業4登記地在新北市三重區，全案已由新北市衛生局處置，先後開罰 100 萬及 120 萬元。

衛生局說明，去年9月間民眾購買寶特瓶2公升裝的蘋果西打汽水時，陸續發現有變質、異物沉澱狀況，甚至有民眾喝了腹瀉，當月21日主動前往大西洋位於桃園市平鎮區的工廠稽查，發現充填桶外滲，檢驗後要求業者限期改善；11月12日再次會同食品工業發展研究所及台灣優良食品發展協會，前往大西洋工廠稽查，又發現一號生產線的原料混合桶曾破損修補，再對產品採樣抽驗。

由於大西洋公司商業登記位於新北市三重區，全案移請新北市衛生局續辦，市府衛生局也持續與新北市衛生局合作，完成工廠端確效復工及監燬等作業，總共銷毀68萬3865瓶的問題產品。

根據大飲公司今年3月6日、4月3日公告重大訊息顯示，衛福部食品藥物管理署、新北市政府衛生局、桃園市衛生局等單位2月27日前往實施「食品製造業者GHP衛生分級稽查」，評鑑初A級，3月4日恢復生產線；桃園市衛生局4月2日會同調查單位再到平鎮工廠訪查「蘋果西打寶特2000ml」部分異常事件，期間桃市府衛生局再次實施「食品製造業者GHP衛生分級稽查」，現場查核結果得分100分，評鑑為初A級，符合良好衛生規範自主管理的要求標準。

衛生局重申，守護食品安全、維護市民健康是市府重要的使命，面對食安問題皆秉持勿枉勿縱、嚴格查辦的態度，呼籲食品業者切勿以身試法，另提醒食品業者，食安是良心事業，企業應做好自主管理，善盡社會責任，讓民眾「吃的安心、用的放心」；民眾若發現違規事件，可撥打0800-285-000及全國食安專線1919，共同維護食品安全。

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