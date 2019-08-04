台東大客車駕駛徵才 職業駕駛最高補助9萬元

2019-08-04 13:10

［記者王秀亭／台東報導］因應客運業者缺職業駕駛情形，公路總局「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」首度移師台東火車站，舉辦招募會，台東縣內4家公路及市區汽車客運業者共釋出23個職缺，公路總局表示，此次徵才活動針對不同轉職對象取得職業大客車駕照需求，提供不同補助，最高補助9萬元，不少有意投入者參與。

立委劉櫂豪表示，為保障勞工權益及勞動工時，大客車駕駛多年來屢有不足情況，亦有民眾想轉業，從事大客車職業駕駛工作，卻為取得駕照，需暫停工作，公路總局推出大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案補助計畫。

公路總局表示，只要持有普通小客車、職業小客車、職業大貨車駕照者，就可參與招募，經客運業者錄取，即可申請補助，包括訓練費用、生活津貼，雇用滿6個月再加發穩定就業獎勵金3萬元，全部補助合計最高可達近9萬元。

考量台東到其他縣市路程至少2.5至3小時，公路總局的招募會新增台東場次，縣內公路及市區汽車客運業者鼎東山線、鼎東海線、普悠瑪客運及國光客運都設攤徵人。

鼎東客運副總經理施建州表示，台東客運班次多集中在上下班尖峰時段，因而大客車職業駕駛一天的上班時間通常被切割為兩個時段，不少人無法適應此一型態，陸續轉職遊覽車、租賃車駕駛，因而持續需要鮮血加入。

台東監理站表示，只要半年內未擔任大客車駕駛員，並且擁有職業小客車、職業大貨車或職業大客車有效駕照的民眾都能向公路總局詢問相關內容。

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