「利奇馬」颱風最快今生成 有向西修正接近台灣趨勢

2019-08-04 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續發展，最快在今（4日）增強為今年第9號颱風「利奇馬」（Lekima，越南提供，樹名），由於最新電腦模擬數據有向西修正趨勢，成為本週天氣重點，必須嚴加觀察。

根據中央氣象局觀測顯示，熱帶低壓「TD14」，今上午的中心位置在北緯16.10度、東經131.50度，即在菲律賓東方海面，向北移動，時速7公里，其近中心最大風速每秒 15公尺，已接近每秒17.2公尺的輕度颱風門檻，最快今增強為第9號颱風「利奇馬」，而第8號颱風「范斯高」位於大阪東南方1090公里之海面上，向西北西移動，可能在6日侵襲日本九州一帶，有計畫前往當地的民眾要留心颱風動態。

而準利奇馬目前緩慢向北漂移，臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」 指出，歐美的主流電腦數值最新預報顯示，準利奇馬有往西修正的趨勢，可能接近台灣，不過變數仍高，必須嚴加觀察。

「台灣颱風論壇」表示，準利奇馬會北上的大格局依舊不變，重點在於其北上過程，會距離台灣多近？關鍵在於太平洋高壓，若高壓較弱可能在距離台灣較遠處北轉襲日，反之則可能逼近台灣，至於準利奇馬未來的強度，可上看中度颱風，不過其系統範圍廣大，整合需時間。

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