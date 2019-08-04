誰說普渡一定要燒香拜拜 北市推無汙染「線上普度」

2019-08-04 11:37

〔記者蔡思培／台北報導〕現在已經市農曆7月，不少人會開始進行普渡、祭拜。不過在特定時間、空間焚燒大量紙錢，會產生的高濃度PM2.5。北市民政局因此鼓勵民眾普渡時香枝、紙錢減量、集中焚燒，民政局也推出線上普度、網路公祭等活動。

民政局指出，燒紙錢雖然僅佔國內細懸浮微粒（PM2.5）來源的一小部分，但北市人口稠密，在特定時間與空間焚燒大量紙錢所產生的高濃度PM2.5，不但影響居住環境品質，也會對於附近的人們造成健康影響。民政局呼籲民眾普度響應香枝、紙錢減量，民眾若有使用平安米需求，可至民政局官網列印108年度平安米包裝袋圖稿，自行黏貼於市售的米包裝上「以米代金」。

民政局也呼籲，民眾仍有焚燒紙錢需求，請勿露天焚燒，應備妥北市運送金銀紙錢集中焚燒通行證後，就近送往焚化廠集中焚燒。民眾即日起也可至各里辦公處索取「中元普度集中焚燒紙錢專用袋」，把紙錢裝入紙袋或其他自備容器，送至各里集中點由各區清潔隊集中收運至各廠集中焚燒。

民政局殯葬管理處也推動「網路公祭」，在殯儀館建置免費WIFI網路環境，民眾可以向殯葬處申請公祭直播，讓無法親自參加公祭的家屬可透過網路直播方式參與，公祭零距離。且凡辦理「網路公祭」者，得享有禮廳（或真愛室）使用費免費或減免之優惠。

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