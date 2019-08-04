高市本週5場徵才 釋出逾千個職缺

2019-08-04 10:58

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市本週辦理5場徵才，共計有44家廠商，釋出1000個以上職缺，歡迎待業民眾，做伙來找好頭路！

一.8月6日（二）14:00~15:30三民就業服務站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），金琪工程公司行政助理（2人）、技工（10人）、防水工程人員（5人）、圓隆系統科技公司工程師（6人）、漢衛保全公司保全員（10人）、清潔員（5人）、保時潔清潔事業公司清潔員（10人）、技術員（3人）、夜間機動人員（2人）、高雄市私立臨海居家式服務類長期照顧服務機構居家照服員（5人）。

二.8月7日（三）10:00~16:00中區就業服務站（高雄市前金區中正四路261號，07-5509848）邀請日本知名牛丼連鎖速食餐廳「台灣善商すき家 SUKIYA」公司到站進行專案徵才活動，提供30名儲備幹部、區域限定社員及全職內外場人員職缺，月薪26K起。

三.8月7日（三）14:30~16:30楠梓就業服務站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，07-3609521），川航企業公司超商理貨員（8人）、台灣賽諾世公司技術員（10人）、安心食品服務公司營運儲備幹部（20人）、服務人員（40人）、鉅明公司操作工（80人）、芮可企管顧問公司品檢技術員（5人）、機台操作員（5人）、高雄市私立臨海居家式服務類長期照顧服務機構照服員、居服員（10人）、迅束企業公司清潔人員（7人）、清潔儲備幹部（1人）、信實保全公司機械維護保養員（25人）、檢查測試員（5人）、割草人員（4人）。

四.8月8日（四）14:30~16:00苓雅社福中心（高雄市苓雅區凱旋二路5號，07-5509848），水京棧國際酒店公司外場服務員（4人）、西點烘焙師傅（6人）、達磨電子公司操作工（19人）、高雄市私立佳馨居家長照機構照顧服務員（5人）、榮工實業公司操作工（29人）、日月光半導體製造公司操作工（150人）、威日光電公司操作工（19人）、黑鮪魚大飯店公司廚師（5人）、櫃檯接待員（2人）、餐飲服務員（4人）。

五.8月9日（五）09:00~12:30湖內區慈濟宮保生館（高雄市湖內區信義路255號，07-6228321）舉辦聯合徵才，邀請北高雄多家知名廠商如沛興國際企業、台灣福興工業、榮田精機、宏穎企業、台灣士瑞克保全、慈陽科技工業、嘉華盛科技、川湖科技等23家廠商參與，開出「工程師、助理工程師、儲備幹部、技師、倉管員、作業員、技術員、保全員、繪圖人員」等468個優質職缺，平均薪資達27K以上。

高雄市勞工局訓練就業中心所屬各就服站不定期辦理各式徵才活動，更多相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢，或電洽07-733-0823轉408。

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