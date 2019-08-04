東引軍事越野障礙賽最美風景 混血3姐妹匍匐前進波濤洶湧

2019-08-04 10:19

〔記者俞肇福／連江報導〕2019東引軍事越野障礙賽16公里精英競賽組，今天早上7點眾好手齊聚東引忠誠門前，爭取60萬元獎金。全場最被矚目的焦點是擁有法日血統的美女3姊妹中的雷艾美（ Emmie Ries）、女星雷理莎（Lisa Ries）參賽；二姊雷理莎一馬當先以1小時20分38秒奪下女子組冠軍，抱回7萬元獎金。

會場中另外一個感人畫面是，當大姊雷艾美快到終點前1公里，二姊雷里莎與小妹雷達達加入陪跑陣容，在眾人歡呼聲中，雷家3姊妹同時跑進終點，雷艾美成為女子組第3名，雷家雙姝摘下第一與第三名，堪稱今天賽事一大佳話。

雷里莎接受訪問時提到，雷家三姊妹同時參加路跑賽事，今年6月三姊妹一齊參加法國越野障礙賽，國內部分，東引軍事越野障礙賽這是第一次；如果東引軍事越野障礙賽明年還要舉辦，他們一定會再來東引參加比賽。

雷里莎說，東引軍事越野障礙賽16公里精英組，她覺得自己跑得還不錯，有了這次的經驗，明年再來跑應該速度可以更快；雷艾美說，她有點小小不滿意，因為平常自己是跑平地馬拉松，像東引跑道上坡下坡，表現不太理想，希望下次可以更好。

對於軍事越野障礙賽，雷里莎說，自己感覺挺好玩的，難不倒她；雷艾美則是在單槓跨越挑戰失利，後來改以交互蹲跳代替，希望下次加緊練習，爭取更好成績。

雷家3美女在東引島上停留3天，3人都說東引島上有迷人景致，怪石奇岩嶙峋，值得民眾來欣賞美麗山海風光。

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