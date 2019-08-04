新北金山甘藷節開鑼 17日大烘窯

2019-08-04 10:14

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市金山甘藷節開跑了，金山區公所即日起至9月15日期間每週六日，在金山中山溫泉公園、新北市板橋農會、台北市希望廣場等地舉辦多場次小農市集活動，17日還會在金山玉爐路舉行大烘窯活動，邀請民眾來金山買甘藷、挖甘藷、焢甘藷，逛老街賞美景。

金山區區長陳國欽表示，金山甘藷種植面積廣達95公頃，產量逐年增多，每年4月栽種、7至10月就能採收，正港台農66號金山紅心甘藷口味香甜，口感綿密Q彈，簡單料理最能吃出甘藷美味，很多在地老人家都說，小時候很「怕」吃甘藷，現在老了卻很「愛」吃甘藷，金山甘藷很受遊客喜愛。

陳國欽說，參與小農市集擺攤的都是北海岸最優秀的農友，有準備很多甘藷、蔬果販售外，還有好康大放送、一圓銅板競標樂、優惠大轉盤及各項精采表演，重頭戲「焢窯樂一夏」主活動將於17日在金山玉爐路登場，活動詳情可上金山甘藷節網站查詢。

新北市農業局表示，期許藉由小農市集等平台，推廣金山在地農特產品，擺攤的青農們所販售的新鮮甘藷及農特產品，多採有機無毒耕作，營養價值相當高，吃過買過的人都愛不釋手，且透過市集活動與優質青農面對面互動交談，聆聽他們對土地的關懷與熱情，也是一次特別的經驗。

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