父親節最好禮物！「小愉兒」當一日店長送自煮咖啡蛋糕

2019-08-04 10:11

〔記者林欣漢／基隆報導〕張榮發基金會、基隆長榮桂冠酒店舉辦「感恩父親節小愉兒一日店長」活動，邀請基隆在地的熊米屋愛心烘焙坊21位心智障礙的「小愉兒」擔任一日店長，他們用熱情的招呼，端上自己煮的咖啡、送上餅乾蛋糕，用成長與改變做為禮物獻給爸爸，不少父親都開心的感動落淚。

熊米屋愛心烘焙坊正規劃在新北市瑞芳打造全新家園，有附設餐飲店，此次的一日店長義賣收入3萬4000多元，也會全數投入小愉兒家園興建經費，張榮發基金會得知後立即捐贈20萬元，執行長鍾德美表示，小愉兒們堅持用自己的雙手，賣出一包包餅乾，籌建自己的家園，這樣的精神真的很令人感動，請大家多多用實際行動支持他們。

長榮桂冠酒店也派出最優秀的領班經理親自指導專業技能，希望小愉兒未來能在屬於自己的天地，實現當店長的夢想，並招待小愉兒與爸爸、媽媽及熊米屋老師們享用父親節精緻下午茶，舒緩平日照顧壓力。

一名小愉兒「偉偉」的父親說，偉偉之前在外面工作不適應，來到熊米屋之後，知道與人互動，比較有信心，這次竟然還能當店長，謝謝你們讓他成長。另一位父母雙亡的小愉兒小娟也在父親節卡片寫到，希望來生還能當您的女兒，讓現場不少爸爸紅了眼眶。

熊米屋執行董事趙又琳則表示，心智障礙者有時像一個永遠長不大的孩子，是家人永遠的牽掛，他們學習速度很慢，任何一點改變都需要花費很多時間練習，能夠成功擔任一日店長很不容易，感謝長榮桂冠酒店耐心教導，把長榮精神貫注到他們的服務裡面。

基隆長榮桂冠酒店總經理孫衍菁表示，小愉兒學習時需要老師不斷重複示範，過程中也曾經遇到挫折，對雙方來說很具挑戰性。幾次課程中，看到小愉兒們認真的態度，真的令人感動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法