當天使去了！ 「雲林幾米」畫家開展圓夢 含笑離世

2019-08-04 10:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕被譽為「雲林幾米」的插畫家馬哈上月底在雲林故事館首展，原畫還有立體雕塑讓人嘆為觀止，人在醫院中的馬哈沒有到場，家人把開幕過程及媒體報導、讀者的熱情用影片傳送給她後，家人說當晚馬哈含笑離世，消息傳出後令親友不捨，眾多讀者祝福她離病離苦到天上當天使。

罹癌後的馬哈一直創作不輟，甚至抗癌過程創作LINE貼圖鼓勵癌友，樂觀的她始終勇敢抗癌，臉書上也留有許多她生前分享精彩的作品，讓讀者跟著她一直喜怒哀樂。

本名廖美華的馬哈和西螺埤頭里長李美玲的名字都有一個「美」字，於是創作出穿著白衣藍裙的「小美」，再結合在地雕塑家廖森茂創作出各式各樣的「小美」立體雕塑，打造西螺埤頭里「馬哈繪本公園」，讓人讚嘆。

馬哈最大的心願就是希望能辦一場個展，讓她的作品變成快樂音符傳送到各地，在大家努力下終於促成，未來也將把她的作品帶到全國各地巡展，發揚光大。

個展開幕當天人在醫院的馬哈無法到場，留下最後的手稿「我熱愛插畫、也愛你們、歡迎大家一起在插畫的世界中ROCK AND ROLL」，充滿對插畫及生命的熱愛，令人動容；今天是馬哈在故事館展出的最後一天，許多讀者前往參觀，感謝馬哈留下這麼美好的作品。

馬哈的弟媳婦邱銘君代表感謝大家，家人也在臉書PO文「馬哈畫展期間，感謝朋友們的支持，圓滿成功，馬哈在7月27日晚上走完她的人生，回到主的身邊，已經不再疼痛了，再一次感謝大家對馬哈的關心及愛戴」，並將在8月10日下午2點半舉行安息禮拜及作品回顧。

一路陪伴馬哈創作的李美玲心痛不捨說，馬哈的作品包羅萬象，充滿童趣還有滿滿的生命力，是畫是詩也是一幅幅美麗風景，感謝她給了社區源源不絕的動力，雖然她已離開大家，但她的作品及精神將陪伴大家直到永遠。

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