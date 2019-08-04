驚！南投現日本富士山景 原來是……

2019-08-04 08:46

〔記者謝介裕／南投報導〕人不出國也能拍到日本富士山美景，你信或不信？

南投縣岳姓民眾將自己在鹿谷拍到的山景照PO上網後，引發網友驚呼連連，簡直與日本富士山一模一樣，攝影師劉憲仁分析表示，這是拜天候條件所賜，因雲層剛好籠罩在鳳凰山的山頭，如同富士山「白了頭」的雪景，才會使得這2座山相似度變得如此高，也讓人再度看到大自然變幻莫測的一面。

鹿谷鳳凰山海拔標高1689公尺，係阿里山山脈向北延伸至竹山、集集一帶群峰中最突出的一座山峰，與連稜南方的金柑樹山（2091公尺），以及西方隔著北勢溪谷的樟空倫山（1520公尺），在山岳界有「溪頭3珠」之稱，同時與集集大山、水社大山及守城大山齊名，被稱作是「中部4大名山」。

劉憲仁是在地攝影師，也經常在竹山、鹿谷及鳳凰山一帶取景拍攝，起初看到照片中的鳳凰山好似富士山的景緻時，也感到太不可思議，便主動與岳姓民眾聯繫，也才了解到拍攝當天剛好天候不穩，以致對流雲系發展更加旺盛，才捕捉到雲層覆蓋在山頭的一瞬之機，加上2座山外形均似「飛碟」般的模樣，也難怪真的叫人有「富士山的感覺﹗」

劉憲仁說，同樣場景拍攝，但因角度、光線、天候等不同因素，便可能拍出截然不同的效果，岳某所拍的鳳凰山景便因雲彩插上一腳，像極了富土山頭上的雪景，才會給予外界充滿驚喜及想像空間，便是最佳的例證﹗

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