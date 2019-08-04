自閉症畫家陳駿杰用「花的世界」與你交流

2019-08-04 08:28

〔記者張忠義／高雄報導〕來自新加坡的二十八歲青年畫家陳駿杰，自幼患有自閉症，母親為讓他讀大學而舉家移居台灣，卻意外發掘他的繪畫天賦，透過畫筆勾勒幾何圖形與線條，畫出花朵美好的風姿，彌補他無法用言語表達內心感受之憾。

陳駿杰的母親蕭玉華說，駿杰這次展出的作品「木槿花」，代表強勁的生命力，火紅的木槿花象徵著歷盡磨難彌堅的性格，木槿花外表熱情豪放，駿杰看到木槿花就會想起碧海藍天的沙灘和腰繫草裙的夏威夷美女，這也是他創作的靈感來源。

蕭玉華說，駿杰特別喜歡以花卉為主題，花卉是一種帶有正向能量的奇妙植物，具有撫慰人心的力量，希望透過畫筆與民眾交流一同來感受駿杰「花的世界」。

陳駿杰這次在高雄福華名品展出的三十多幅作品，展期至八月二十九日，公關室主任柯夙娟表示，有多幅畫作深受收藏家的青睞，特別舉辦「花的世界」藝術展，讓民眾有機會親睹陳駿杰作品之美。

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