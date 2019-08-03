老婆傳「粉色隔層包」暗示 呆老公嫌「爛包」下場超慘

2019-08-03 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕生活中的「情趣暗示」是不少夫妻會用來維持婚姻的妙招。1名人夫日前與友人聚餐時，妻子突然傳給他1張「粉色隔層包」的照片，並打上「想要這個包，就早點回家」的文字，但不解風情的丈夫卻呆回妻子，「我幹嘛要你這個爛包」，而被鎖門外2日，下場超淒慘。

綜合媒體報導，1名人夫在臉書《爆廢公社》發文表示，昨天晚上和朋友聚餐時，老婆傳來1張「粉色隔層包」的照片，老婆表示，想要這個包就早點回家，他回老婆，「我幹嘛要妳這個爛包」後，就被老婆一直鎖在家門外，想不透的人夫將經過PO上網，詢問網友，「我到底做錯了什麼」？

貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示，「怎麼連老婆的暗示都不懂，包包換鮑鮑」、「不要就算了，你竟然還敢說爛包」、「這是明示了吧，根本不算暗示啊」、「老婆罰的好」、「你一輩子睡廁所」、「替你默哀」。

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