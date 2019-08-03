全台最南端咖啡廳 就在南海明珠東沙島

〔記者吳柏軒／台北報導〕全台最南端的咖啡廳不在墾丁！海巡署東南沙分署的東沙指揮部在距離台灣450公里遠的珊瑚砂島上，自建「東沙星巴克」，咖啡飄香讓東沙駐軍生活，增添文青優雅氣息。
東沙海巡隊中士阿威‧斯奈勇表示，咖啡廳原先是麵包部旁的木工組廢棄空間，為了營造特色，花費許多功夫打造，如設計保留牆面鋼筋扭成鋼條花朵，作為送餐口，訓練弟兄操作咖啡機，在107年9月「東沙咖啡廳」正式開張，與90年就有的麵包部合作推出餅乾甜點，讓島上弟兄也能享受一下悠閒生活。
東沙島位在東沙環礁國家公園內，島上早期由海軍陸戰隊駐守，88年撤軍，改由海巡人員進駐，但島上亦有空軍、海軍等單位駐守，東沙指揮部表示，目前全島仍不開放，為軍事管控區域。
東沙指揮部岸巡二中隊少校隊長王維新說，東沙缺乏天然物資，必須靠台灣本島運送補給，但運補需擔憂船隻、飛機航班不順，目前民航機每週1班、商船每月1次，最慘曾遇過船壞掉運補延長，島上只剩冷凍蔬菜，目前正開設「開豪農場」盼維持新鮮蔬果的自給自足。
海洋委員會與教育部、內政部等機構在今年暑假舉辦東沙巡禮營隊，帶大學生赴東沙島參訪，7月至8月一共3梯，參訪的警察大學法律系學生駱佳輝說，東沙島離台灣遙遠，但仍有一群海巡及軍人弟兄在默默替國家駐守、捍衛主權，對島上那句「島遠心近」的標語深深感動。
東南沙分署副分署長王茂霖說，東沙島小、無居民，但駐島捍衛的是國家主權，維護經濟海域，進行海域執法，也協助海洋保育及研究等，交通不便，駐軍人員往往需駐島3週到1個月才能回家1趟，希望學生多多替東沙島宣傳。
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全台灣最南端的咖啡店在東沙島，東沙島由海巡隊員開設，提供優雅休憩的放鬆場所，被戲稱是「東沙島星巴克」。（記者吳柏軒攝）
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東沙島物資缺乏，又是珊瑚砂島無天然土壤，但海巡隊員靠著技術，開闢農場，已成功種植部分作物，如南瓜、辣椒、九層塔等，好補充蔬果。（記者吳柏軒攝）
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駐守東沙島的海巡隊員也在島上養雞，可作為食物來源。（記者吳柏軒攝）
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海巡隊員在東沙島貧瘠的土壤上種出南瓜。（記者吳柏軒攝）
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東沙島早期僅軍方郵局，近年才由中華郵政開設代辦所，提供島上官兵服務。（記者吳柏軒攝）
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東沙島式的郵局，主要由海巡隊員負責營運。（記者吳柏軒攝）
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東沙島的「東沙大王廟」，是早期由駐島官兵興建，亦是島上最重要的宗教信仰中心。（記者吳柏軒攝）
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相傳早期東沙島由海軍陸戰隊駐守，一艘載著神像的獨木舟漂到島上，被海陸軍人拾起，有感神像遠渡重洋，將其尊為東沙大王，建廟奉祀。（記者吳柏軒攝）
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東沙大王像被拾起時，面孔難辨，不知原先神尊為何，傳當時經過擲筊諭無須追究，此後東沙島駐軍皆稱其東沙大王。（記者吳柏軒攝）
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海洋委員會辦理東沙島巡禮的海洋體驗營隊，暑假由19名大學生登島，並在清晨與駐島官兵共同升旗，更被守衛台灣國境之南的駐軍辛勞感動。（記者吳柏軒攝）