太強了！ 2歲男娃 跑完4公里軍事越野賽

2019-08-03 19:26

〔記者俞肇福／連江報導〕係真A！差5天滿2歲的男娃唐毅，今天下午報名參加2019東引軍事越野障礙賽4公里休閒組，在阿公阿嬤陪同下，完成賽事，取得完賽證明！當唐毅跑到最後100公尺時，在全場觀眾加油聲中，開心地跑到終點，完成人生第一場軍事越野障礙賽比賽。

記者詢問主辦單位，這是否為有史以來越野賽的最年幼的跑者，主辦單位表示，因為今天的賽事並沒有用晶片卡，所有參賽者都只有參賽完賽證明，沒有時間紀錄與名次；唐毅今天以1小時30分左右，跑完4公里軍事越野障礙賽。

明天（8月4日）早上登場的16公里精英競賽組，眾好手爭取60萬元獎金。今天比賽全場最被矚目的焦點是擁有法日血統的美女三姊妹雷艾美（Emmie Ries）、女星雷理莎（Lisa Ries）、雷達達（Linda Ries）參賽，其中小妹雷達達與二姊雷理莎，今天攜手參加4公里的歡樂組比賽，2姊妹都輕鬆完賽。

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唐毅完成4公里比賽後，在阿公陪伴下，領取完賽證明。（記者俞肇福攝）

2019東引軍事越野障礙賽，今天下午4點在東引鄉忠誠門前登場，4公里休閒組與8.5公里體驗組共550人共襄盛舉，為東引軍事越野障礙賽揭開序幕。（記者俞肇福攝）

東引軍事越野障礙賽中，今天比賽全場最被矚目的焦點是擁有法日血統的美女三姊妹雷艾美（ Emmie Ries）、女星雷理莎（Lisa Ries）、雷達達（Linda Ries）參賽，其中小妹雷達達（左）與二姊雷理莎（右）也參加比賽。（記者俞肇福攝）

2019東引軍事越野障礙賽今天下午登場，未曾對外開放的軍事坑道，也首度讓跑者進入，體會軍人保家衛國的辛苦。（記者俞肇福攝）

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