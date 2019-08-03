打開美麗校園、增加生活機能 宜大斥資億元改造

2019-08-03 22:52

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立宜蘭大學預計斥資約1億多元，改善校園環境，除了打算改造原有的學校大門，更要把大門旁的圍牆打掉，設置步道與2層樓招商區，另外，也要擴建原有的電機資訊學院，興建一棟4層樓大樓；宜蘭大學指出，盼解此改善學校門面，提升學生生活與學習機能，並打開校園，讓原本封閉的校園更融入附近社區。

宜蘭大學位於宜蘭市，是縣內唯一的國立大學，學生數約5600人，校本部面積約15點32公頃，由於校園四周設有圍牆，校方為讓校園一改過去給人封閉的感覺，可以更加開闊，讓外界看見校園之美，打算斥資1億元改造，分2案執行。

其中一案，為改造學校大門，一改原本方塊、封閉的校門，打開正面的視野，移除大門旁圍牆，興建招商區，建築約2層樓，總樓地板面積400多坪，預估只少可以讓10家廠商進駐，工程總經費約5900萬元。

另一案則是斥資約6000萬元，於原格致大樓後方，擴建一座電機及資訊學院大樓，建築總樓地板面積約700坪，並設置4座天空走廊，與格致大樓連結，全案已進入細部設計階段，但還未確定何時能完工。

宜蘭大學指出，學校定位校本部為學生生活及學習場域，城南校區則為育成、實習課程來定位，因此提升校園的生活與教育機能，勢在必行，才會規畫設置招商區，並擴建新的電機及資訊學院大樓。

宜蘭大學說，過去學校都把最醜的外貌向外展示，最美的校園卻關在校園內，兩案希望透過3D翻轉的概念，把學校最美的一面展示出去，也提升附近居民親近校園的意願。

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