關西山區半百老龍柏 接二連三被偷砍

2019-08-03 18:11

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮78歲徐姓老翁指控，最近1個月，他種了快半世紀的老龍柏遭到宵小覬覦，接二連三被侵門踏戶偷砍，砍樹賊還肆無忌憚地留在現場修完枝條，並以樹枝、泥土覆在被盜砍處，讓人一眼望去看似沒有異狀才揚長而去。他氣得報警、自裝監視器卻也都沒用，已經痛失三棵，擔心還會持續被害，畢竟跑得了賊、跑不了樹！他罵「我連兒子的好友要買都捨不得賣！現在卻被人接連偷砍」，估算損失至少10幾萬元。

徐翁說，他的果園有5、6分地，因龍柏樹形漂亮，他也喜歡樹，就在果園內多處栽種好幾10棵，這些龍柏算算在他的園內落地生根都已經有4、50年了，每棵都像電線桿那麼粗，約有2層樓高，市場行情1棵至少有4、5萬元。

但他說，他只是種來「看漂亮用」，沒打算要賣，且因他平常有幫樹修剪枝椏，所以樹形顧得不錯。不久前兒子的「麻吉」才說要買2棵，但他實在捨不得割愛，最後1棵也沒賣。

他說，大概1個多月前，他發現最靠近連外道路的龍柏被人盜砍了，他既痛心又擔心，所以報案，也自費裝了監視器要防賊。

但沒想到1日早上他上山巡視仍很正常的現場，次日一早再度又少了2棵，被盜砍處的龍柏樹頭，還被覆上枝條和泥巴，如果只是單純2眼「掃射」而過，會真的沒有發現異常。

他還發現距離被盜砍處不到2公尺遠的地面、與地面上的木條都遺留有大量的龍柏木屑，所以研判盜賊砍了樹甚至曾恃無恐到沒有馬上離開，反而好整以暇地待在現場修剪完樹枝才走人，「真的很欺負人耶」他罵。

新竹縣新埔警分局表示，針對本案調閱相關的道路監視系統，且過濾轄內可疑份子和銷贓點等積極偵辦中。

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