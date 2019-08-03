就是愛台灣！法籍海軍工程師歸化 成為正港台灣人

2019-08-03 17:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕法國籍海軍工程師古吉保來台23年，認定台灣是他生命中的第二故鄉，內政部移民署高雄市第二服務站協助他成為國籍法修法後，北高雄地區「有殊勳於中華民國」免放棄原屬國籍，歸化我國國籍第一人，讓他成為正港台灣人。

移民署高市第二服務站說，68歲的古吉保是專業海軍工程師，1996年法國政府派駐來台，協助我方艦艇技術轉移及保固工程，負責後勤支援並代表法政府與我國進行各項技術協商交流，對於技術人員培訓及艦艇順利移交功不可沒。

任務結束後，古吉保留台貢獻所學，在高雄市法國文化協會協助外語及文化教學，曾到中山大學擔任法語助教，獲得師生肯定，也到屏東縣內埔國中教授英文，提升偏遠地區學生英文程度和國際文化知識，2011年起並參與高雄第一社區大學夜間英文教學，推廣外國文學及文化交流，深獲學員及社區好評。

由於古吉保對台長期奉獻服務，2016年衛福部社會及家庭署通過「馬偕計畫」審查，移民署頒給他馬偕計畫永久居留證，拿到身分證後，古吉保說，早已認定台灣是他生命中的第二故鄉，克服一切語言障礙，想要在台落地生根。

在移民署高雄市第二服務站主任陳盈智和梓官戶政事務所協助下，古吉保成為國籍法修法後，北高雄地區「有殊勳於中華民國」免放棄原屬國籍，歸化我國國籍第一人，讓他成為正港台灣人。

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