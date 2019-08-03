「漢堡王子」環島義賣！進駐彰化3天 盈餘幫助育幼院童

2019-08-03 19:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕「環島做愛心，大家一起來！」曾是家扶兒的33歲「漢堡王子」陳韋強，連續5年開著胖卡環島義賣漢堡，所賺盈餘回饋地方育幼院，再親自教導弱勢小朋友做漢堡，幫小朋友圓夢，今天起一連3天來到彰化市，立委黃秀芳、縣議員莊陞漢、市民代表周平還有廚娘餐廳老闆娘林珮萱相挺支持，讓這場環島愛心彰化場開花結果。

名為「WOW哇唬漢堡工廠環島送愛心」的活動，今天下午3點在彰化市立委黃秀芳服務處開賣，明天和後天則在彰化市福泰飯店前廣場義賣，下週二陳韋強會跟著一路同行行善志工伙伴，到彰化家扶中心和美館教小朋友製作泰式潛艇堡，分享他回饋社會的心得。

陳韋強說，要幫助他人一定要先讓自己能夠站穩，鼓勵小朋友設立目標努力圓夢，絕對不能只給魚而不給魚竿，「金錢不能讓小朋友完成夢想，正確的觀念才會！」

單親家庭長大的陳韋強，年幼受過家扶中心幫忙，懂得回饋感恩，5年前開始利用暑假環島做愛心，走過1200公里，靠著一步一腳印，幫助過許許多多的育幼院或家扶中心小朋友圓夢。

陳韋強說，小時候怨恨過自己的爸媽，為何給他這樣的成長環境，怨恨無法解決問題，卻讓事情更糟，之後心態轉變，要怎麼收穫，先那麼栽，付出努力並堅持到底，願望自然達成。

陳韋強喜歡西遊記裡「孫悟空」角色，關關難過、關關過，生活態度懂得覺悟，他手臂的刺青圖案，左手是媽媽、右手是「佛祖」和「孫悟空」，雙臂刺青成了個人特色。

幫弱勢小朋友圓夢，陳韋強環島送愛心分2階段，第1階段先義賣，第2階段就是利用自己的資源和義賣盈餘幫小朋友圓夢。

他說，曾有小朋友願望是想當美術老師、美髮師，甚至看了他的刺青和廚藝，將來想當刺青師或廚師，他會請設計師朋友教小朋友基礎的美學色彩概念和畫畫，也親自教小朋友做漢堡，在互動中激起小朋友學習興致，發現自己。

陳韋強今天又跟著6、7名熱血青年，開著紅色胖卡環島做公益，同行伙伴有剛畢業等待當兵，也有連續2年都參加的志工，他們說，暑假大熱天戶外義賣，氣溫高、火爐熱氣烘得汗水滴不停，相當辛苦，付出過程可以幫助別人站起來，會有成就感。

愛心義賣場駐點在彰化市中正路2段黃秀芳、莊陞漢、周平聯合服務處前，志工們分工製作泰式潛艇堡輕食套餐，泰式椰漿咖哩雞肉、蔬菜、糖心蛋、潛艇堡麵包，搭配香濃的泰式冰奶茶，爽口對味，一開賣立委黃秀芳捧場，臉書「彰化人大小事」管理者熱情號召民眾響應。

黃秀芳說，不少郷親聽到服務處提供場地進行義賣，二話不說行動支持，馬上預定潛艇堡，明後天義賣還有，希望今天來不及做愛心的明後天記得捧場，尤其，環島行善伙伴也有曾受社會幫助過成長的，他們用自己的力量，實質回饋社會，扶持弱勢小朋友，5年來一本初衷，不計較個人營利與辛苦，想發揮他們的影響力，拋磚引玉，提醒社會大眾多關懷弱勢小朋友，大家一起讓愛的種籽與能量散播開來，讓社會更祥和。

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