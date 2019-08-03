「爸」氣上場 雲縣府表揚模範父親

2019-08-03 17:02

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣府今天表揚26位模範父親、3位人氣爸比及19位好人好事代表，縣長張麗善代表所有人，恭喜、感謝、祝福所有獲獎者。

雲林縣府「爸氣上場」模範父親、人氣爸比及好人好事表揚在虎尾大屯國小舉行，今年獲獎爸爸平均年齡74歲，年紀最大90歲黃英龍，最年輕58歲簡昭富。

黃英龍家住崙背鄉，育有3名子女，從事教職40多年退休，黃英龍女兒說，爸爸是慈父，小時候總是陪他們玩。

簡昭富這次是網路推薦增產報國爸比獎，簡昭富與妻子婚後育有6名子女，從食品加工廠倉管退休，3女兒簡苑玲4年前在八仙塵爆中，全身有70%嚴重燒傷，簡爸爸耐心陪伴女兒走過傷痛，苑玲樂觀面對身上的疤痕，不怕別人異樣眼光，穿著短褲趴趴走。

雲林縣府表揚模範父親及人氣爸比有，黃英龍、曾青山、蘇界農、魏萬發、陳順良、謝文吉、張哲雄、林欽停、石景中、廖義雄、鄭照峰、黃昭醮、凌建雲、黃清、洪明松、郭國輝、吳錦松、張永孫、林勝裕、李明撤、陳文財、沈瑲藤、林順風、沈瑞明、吳明輝、陳守德、詹益誠、王永清及簡昭富。

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