「爸」氣上場 雲縣府表揚模範父親

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣府今天表揚26位模範父親、3位人氣爸比及19位好人好事代表，縣長張麗善代表所有人，恭喜、感謝、祝福所有獲獎者。
雲林縣府「爸氣上場」模範父親、人氣爸比及好人好事表揚在虎尾大屯國小舉行，今年獲獎爸爸平均年齡74歲，年紀最大90歲黃英龍，最年輕58歲簡昭富。
黃英龍家住崙背鄉，育有3名子女，從事教職40多年退休，黃英龍女兒說，爸爸是慈父，小時候總是陪他們玩。
簡昭富這次是網路推薦增產報國爸比獎，簡昭富與妻子婚後育有6名子女，從食品加工廠倉管退休，3女兒簡苑玲4年前在八仙塵爆中，全身有70%嚴重燒傷，簡爸爸耐心陪伴女兒走過傷痛，苑玲樂觀面對身上的疤痕，不怕別人異樣眼光，穿著短褲趴趴走。
雲林縣府表揚模範父親及人氣爸比有，黃英龍、曾青山、蘇界農、魏萬發、陳順良、謝文吉、張哲雄、林欽停、石景中、廖義雄、鄭照峰、黃昭醮、凌建雲、黃清、洪明松、郭國輝、吳錦松、張永孫、林勝裕、李明撤、陳文財、沈瑲藤、林順風、沈瑞明、吳明輝、陳守德、詹益誠、王永清及簡昭富。
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雲縣府表揚模範父親，表揚前與會家屬大聲喊出爸爸我愛您。（記者黃淑莉攝）
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雲縣府表揚模範父親，表揚前與會家屬大聲喊出爸爸我愛您。（記者黃淑莉攝）
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獲得增產報國爸比獎的簡昭富與妻子耐心陪伴女兒走出八仙塵爆傷痛，3人都在當志工。（記者黃淑莉攝）