高雄徵才吸千人 勞工局長：「韓流」帶來消費潮帶動就業

2019-08-03 18:18

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工局訓練就業中心今（3）日上午在褔誠高中舉辦大型徵才活動，超過40家廠商提供超過1000個工作機會，現場投遞履歷面試者達1180人次。勞工局長王秋冬致詞時說，市長韓國瑜上台替高雄帶來「韓流」消費潮，有效帶動就業市場供需增加，近期舉辦徵才活動人潮湧現情形明顯。

王秋冬說，近期市府成立工策會，預期將吸引眾多有意投資高雄企業，勞工局將提高就業服務效率，讓企業需求與人才供給順暢無比。

他說，市長韓國瑜上任後，努力推動招商引資，創造「韓流」消費潮，其中餐飲服務業成長尤為明顯，帶動餐飲服務業人才需求增加，其他行業也間接受惠。

他並指出，勞工局為協助在地企業吸引更多人才，日前破天荒到新北舉辦「北漂就博會」，卻發生部分網友與媒體刻意誤解活動規劃，勞工局感到遺憾。

王秋冬指出，同仁用心規畫讓北漂返鄉，網路上卻出現「神對比」照片，刻意將辦在高雄的大型就博會人潮爆滿照片，與辦在新北小型就博會做對比，居心可議！他以今天活動人潮對比，盛況超過該照片許多，盼勿一再以訛傳訛，抹煞勞工局用心。

本次徵才活動中許多知名廠商釋出行政專員、儲備幹部、機械工程師、資訊工程師、會計人員、業務專員、客服人員等優質的工作機會，活動平均薪資達30K以上；其中悅誠廣場（博元建設公司）吸引近82人應徵，一卡通公司吸引64人，最受求職民眾青睞，現場大排長龍，而吸引30人以上面試的公司共有18家。

勞工局王秋冬局長、主任秘書皮忠謀與勞工局訓練就業中心楊茹憶主任等人，也親自到現場為求職朋友加油打氣，勞工局希望藉由這次就業媒合機會，將優秀人才與優質廠商留在高雄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法