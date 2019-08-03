U12世界盃》這個球僮不一樣 打球繪畫都拿手

2019-08-03 17:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕U12世界盃少棒賽場內棒球好手較勁，場邊球僮吳緯晟也是美工高手，喜歡繪畫的他，因為熱愛棒球，未選擇一般升學之路，考進高苑工商得以接受棒球培訓，後又就讀遠東科大加入棒球隊，未放棄美術興趣且能繼續圓夢，朝職棒選手理想目標前進。

1999年生的吳緯晟，從小就喜歡棒球運動，常常參加社區型球隊比賽，雖然愛打球，美術繪畫、鋼琴彈奏也都很擅長，可說是爸媽期待「好好唸書長大」的孩子。

他一開始不是運動科班訓練出身，可是堅持己見不想選擇一般升學高中就讀，跟家人鬧翻意見，一度「家庭革命」。吳緯晟說，非常感謝家人從反對到支持，最後完全挺他走這條路。

這次U12世界盃少棒賽，在台南亞太國際棒村登場，由遠東科大棒球隊協助場務，就讀遠東科大休閒運動系且是校棒隊員的吳緯晟，有機會學習更多球務經驗，還有跟外國朋友接觸加深英語能力，讓他受益良多。

他更發揮美工專長，將不起眼的文具用品，融入國旗及U12少棒賽主題設計「托盤」，讓場邊不起眼的小東西變得有創意質感。

吳緯晟說，一邊上課一邊受訓，不荒廢課業又能兼顧美術興趣，有時會接單創作，更重要的是繼續接受棒球專業訓練，有朝一日參加職棒選秀，希望往職棒目標夢想前進。

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