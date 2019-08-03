太陽能模型車競賽比「生雞蛋的完整性」 高雄高工奪冠

2019-08-03 17:15

〔記者林曉雲／台北報導〕來自全國24所高中職學校、將近300位師生、共計58隊報名參加「第14屆全國高中職學生太陽能模型車競賽」，今在國父紀念館舉辦總決賽，由高雄高工團隊奪冠。

由教育部南部太陽能中心、「潔能系統整合與應用人才培育計畫」澎高屏推動中心、國立高雄科技大學、高雄市政府教育局共同主辦，競賽大會主席、聖約翰大學校長艾和昌表示，今年競賽方式是運用主辦單位提供的太陽電池模組，由學生挑戰在不同天候下，太陽能模型車光電轉換的思維與創意，比賽增加挑戰難度，學生須將一顆生雞蛋與一顆網球放置太陽能模型車內，生雞蛋代表駕駛，網球則代表車內的置物空間，賽後檢查雞蛋的完整性，挑戰學生製作車體的細膩度與對驅動原理的掌握度。

艾和昌表示，去年勇奪高中職太陽能模型車競賽冠軍及季軍的基隆二信高中，代表台灣赴澳洲參加世界大賽，他們是所有參賽隊伍中唯一沒翻車的隊伍，最後更抱回第二名及第三名的優秀成績，極不容易；而太陽能模型車包含光電系統及機械製造等原理，非常有利於設計、統整與創造能力的激發，也讓學生面對未來作專業選擇時，起了很大的幫助作用。

今天總決賽由教育部政務次長范巽綠主持開幕典禮，她表示，教育部在民國94年於當時的高雄應用科技大學成立太陽能學校開始，和學校們攜手多年，持續推動太陽能模型車競賽，是推動再生能源教育向下扎根，致力實踐成立太陽能學校的願景。

此外，教育部從去年開始推動潔能系統整合與應用人才培育計畫，在全國各區選定學校設置各區推動中心，致力於再生能源人才培育及能源轉型教育，其中澎高屏區域推動中心之中心學校也設置在高科大，定名為光翼e電園 ，預定今年10月1日開幕。

冠軍可獲得獎金5萬元、亞軍3萬元、季軍1萬元，可直接進入今年11月底或12月初的澳洲塔斯馬尼亞世界太陽能模型車挑戰賽為國爭光。高中職太陽能模型車競賽至今已持續14年，提供高中職生有機會參與能源科技交流活動、開擴視野，讓他們在和平友好的氣氛中展示自己的設計及創造力，激發他們對太陽能世界的不懈探索，活動詳情請上活動網站查詢。

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