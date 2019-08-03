台灣金餅競賽頒獎 新世代優勝者輩出

2019-08-03 17:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市第6屆台灣金餅競賽，吸引123件作品參與，今（3）日在台中世貿頒發各優勝獎項。此外，今年還特別舉辦創意太陽餅及創意蛋糕競賽，期望為糕餅產業帶來全新的發展。市府經發局說，有多位新創品牌年輕業者得獎，令人振奮。

經發局長高禩翔說，為滿足新世代的口味及兼顧健康，糕餅業者努力創新，因此今年特別規劃創意太陽餅競賽，期望透過師傅彼此交流，為糕餅創造新市場。此外，許多年輕人也紛紛投入糕點行列，精美的蛋糕廣受年輕族群歡迎，所以也舉辦創意蛋糕競賽。

金餅初賽7月23日舉辦，昨日進行決賽後，今日頒發各優勝獎項。入圍的10項作品，由民眾網路票選，透過選票給糕點師傅肯定，外觀都各具特色，從初賽至決賽，無論用料比例分配、手藝、烘焙過程等，都展現出師傅長年的烘焙經驗及臨機應變反應。

經發局表示，台中的糕餅不管是糕餅師的技法或食材的用料，都非常受消費者歡迎，期望透過台灣金餅獎，將傳統糕餅結合現代的健康飲食文化，創造出更符合時代潮流與顧客喜好的口味，拓展台中伴手禮市場。

令人振奮的走，新世代優勝者輩出，如Frajo黄郁棋以太陽星系家族呈現幸福滋味，獲得創意蛋糕組金餅獎。薔薇派二代黃奕宣繼去年以創意花博餅摘冠，今年再以「芋見對的人」榮獲創意蛋糕組金讚獎；全麥太陽堂二代接班人陳姿婷初試啼聲，即獲創意太陽餅組金藝獎；鮮味珍第三代何欣俞，首次參賽也獲得太陽餅組金藝獎。

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