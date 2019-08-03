「爸爸親像山」 彰化縣表揚38位模範父親

2019-08-03 17:04

〔記者張聰秋／花壇報導〕再過幾天就是父親節了，彰化縣政府今天表揚模範父親，共38位「好爸爸」獲獎，有模範獎項光環的加持，爸爸們個個頂上有光，縣長王惠美肯定爸爸們對家的負責，好比俗諺說的「爸爸親像山」，是家中重要的支柱。

表揚活動在花壇鄉全國麗園大飯店舉行，獲獎爸爸在家人的陪伴下出席，活動穿插星光大道進場暨感恩儀式，「好爸爸」由子女牽走過紅地毯進入會場，配合播放影片和音樂，現場洋溢溫馨和喜氣。

獲獎者中年紀最長的是91歲的花壇鄉王成霖，最年輕的是56歲的彰化縣肢體傷殘協進會溫丁財；另外，57歲田尾鄉林振亨靠著祖業園藝農業的收入，傾盡所能辛苦照顧、栽培視障兒子，2個兒子分別榮獲第1屆總統教育獎及全國十大傑出金鷹獎，精通樂器演奏，用音樂表現榮耀，證明天生我才必有用，成就與努力讓林振亨引以為傲。

田中鎮許金雄積極樂觀面對逆境，因妻子長年臥病，他父兼母職，一肩挑起扶養7名子女的重擔，扶養兒女長大成人，且均事業有成，堪為社會典範。

38位模範父親各是：

林天送、董英義、蔡徵祥、廖加資、楊再興、林益財、施火木、黃茂雄、黃金隆、陳森雄、曾寶城、王成霖、黃大欽、江文華、張宏洲、曹朝順、蔡敏鋒、陳宗敬、許金雄、黃昌焯、李國樑、張清風、陳堆、張清標、許大斌、蔡信永、許玉書、陳鉞、林振亨、許量圖、黃炳輝、許想、徐英輝、張秋林、黃盛炤、李宗昇、謝錦堂、溫丁財。

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