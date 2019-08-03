金管處出新書介紹「栗喉蜂虎」廣播人李可手寫金門夏日精靈世界

2019-08-03 15:24

〔記者吳正庭／金門報導〕台北市立動物園公開介紹以「棄蛋」孵育成功的金門夏候鳥「栗喉蜂虎」，牠的羽色鮮艷，「色」誘不少攝影師驚艷搶拍，也讓許多鳥迷初識這種在台灣野外還看不見的鳥種；金門國家公園管理處處長曾偉宏今天表示，金管處最近推出的新書「夏日精靈」，主角就是栗喉蜂虎，由廣播人李可書寫金門夏日裡迷人的精靈世界，也緬懷22年前一起追蹤「夏日精靈」的生態攝影工作者周民雄。

栗喉蜂虎的羽色鮮艷，嬌小輕盈的體態和空中靈巧的獵捕技巧，為牠贏得「夏日精靈」美譽，常有抵金觀光客喊不出頗為拗口的鳥名，卻知道在金門「夏日精靈」就是栗喉蜂虎。

曾偉宏說，栗喉蜂虎每年夏天為金門帶來無以數計的鳥迷和觀光話題，金管處為牠出版專書「夏日精靈－栗喉蜂虎」，書中照片，幾乎都是周民雄1996年服務於金管處時，行腳金門留下的紀錄。

「蜂虎」不是虎，是動物分類鳥綱中的蜂虎科、蜂虎屬，因為栗紅色的「喉」部特徵，稱為「栗喉蜂虎」。牠的英名文字「Blue-tailed Bee-Eater」，意謂「藍尾的蜜蜂捕食者」，更貼切點出日前牠在北市動物園裡上演「拋食秀」，根本是與生具來的本領。

栗喉蜂虎全身以黃綠色為主，飛行時雙翅造型流線，藍色的尾羽展開如扇，疾行的身影在陽光下反射出一道亮眼的藍弧，非常漂亮。

李可說，栗喉蜂虎每年4、5月到金門，剛好是金門春暖花開，也是出現大量紋白蝶的季節；紋白蝶在甘藍菜、油菜等菜園間取食，也把卵產在蔬菜上，蟲卵孵化，造成更多紋白蝶啃咬菜葉成傷。蝶兒吃菜，造成農損，這時栗喉蜂虎從遠方長途飛行金門，飢渴疲憊，亟需補充能量，飛舞田間的紋白蝶含豐富的蛋白質，正好提供栗喉蜂虎最需要的食物。

李可在書裡的主要數據，引用台大森林環境暨資源學系教授袁孝維團隊的研究成果，輔以她長期對栗喉蜂虎的觀察，因此在描述來自印尼的栗喉蜂虎，把金門視為繁殖基地，在金門生態食物鏈裡的角色，透過輕鬆自然的筆觸，更能信手拈來，發揮寓教於樂的功能。

李可說，撰寫「夏日精靈」的過程感觸很多，除了懷念已經在「另一個世界」的工作伙伴周民雄，也發覺生物界裡看到的事情隱隱對照生命裡的一些道理，與其說自己對這個環境做了什麼事情，不如說這個生活環境教會了他很多生命的事情。

她說，今日的鳥類景況便是明日人類的挑戰，從栗喉蜂虎的身上，我們愈發清楚地看見這點。

曾偉宏說，「夏日精靈」1書不僅提供遊客一個認識栗喉蜂虎的媒介，也以此記錄金管處20餘年對生態保育的用心；金管處在金門青年農莊、慈湖三角堡建有人工營巢地，歡迎更多的鳥迷親近金門，認識栗喉蜂虎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法