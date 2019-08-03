台中PM2.5創歷年新低 議員譏：歸功雨神幫忙

2019-08-03 13:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院環保署的空氣品質監測數據顯示，台中市今年1至7月PM2.5平均值17.6微克。市府今（3）日指出，除比去年同期降低2.5微克，更創縣市合併後新低。市議員江肇國則嘲諷說，空品改善全民樂見，但主因是雨天增加而非市長換新。

市府環保局說，根據環保署監測站最新數據顯示，台中市今年前7月的PM2.5平均值為每立方米17.6微克，較去年同期20.1微克，改善2.5微克；而今年前7月的空氣品質不良（AQI>100）天數平均為21.6天，相較去年同期40天，減少超過4成以上天數。

若自縣市合併後，隔年開始統計PM2.5平均值（2011年至2019年），依據環保署監測數據，可發現台中市1至7月PM2.5平均值逐年下降，今年降至17.6微克，更創下9年來新低，顯示台中空品改善成效顯著。

環保局表示，儘管空污逐漸改善，但市府不以此為滿，市長盧秀燕已召開空氣品質改善委員會議，宣布展開「藍天白雲行動計畫」，推動24項精進改善對策，包括中火減煤至1104萬噸、燃煤工業鍋爐111年全面退場、電動公車倍增等，讓空污進一步改善。

江肇國指出，根據氣象局資料，今年以來7個月有74天下雨，比去年56天多了將近20天，雨天多，空氣自然比較好。況且市府目前的改善作為，除了不斷向中火嗆聲外，所有防制政策都是沿用前市府，完全沒有新方案，實在很難說服民眾。

江肇國提醒，天氣變化不等於空品改善奏效。再3個月就要進入空品嚴峻秋冬季節，到時候才是考驗的時候，市府應趕快提出具體作為，不要在數字上自滿陶醉。

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