把狗綁在61度頂樓曝曬 飼主挨罰6000元

2019-08-03 13:15

〔記者林欣漢／基隆報導〕連日高溫，基隆一名女飼主近日卻把愛犬「浩呆」綁在頂樓曝曬，民眾看不下去向動保所檢舉，動保人員到場發現頂樓地面是水泥，以紅外線測溫儀測到溫度高達61度，直呼：「人都受不了！」依違反動保法開罰6000元；飼主澄清是要把「浩呆」帶到頂樓梳毛，但因為要帶寶寶去打疫苗，回來又要擠母乳，太累睡著了才會遺忘，她也很自責，強調不會再犯了。

動保所長陳瑞濱指出，上月30日接獲民眾報案，有人將犬隻綁在頂樓曝曬，到場發現頂樓沒有足夠遮蔽處，狗還綁鏈條，頂樓通往樓梯間堵住，狗都進不去，以紅外線測溫儀測得攝氏61度，現場雖然有塑膠狗屋，但狗屋會聚熱，沒有生物會跑進去遮陽。

陳瑞濱說，狗只能用吐舌散熱，沒有汗腺，散熱不夠容易熱衰竭而死，真的不能養在頂樓，還好狗沒受傷，如有受傷要罰1.5萬到7.5萬元，死亡要2年以下有期徒刑。因之前已勸導過，所以此次加重處罰，開罰飼主6000元。

到場關心的市議員張之豪說，這種氣溫，以人的角度來說都受不了，對毛孩來說，更是折磨，他看了「浩呆」的狀況，也算有活力、健壯、也不怕人，應該不是一直孤單養在頂樓的樣子，願意相信這位媽媽是有心好好照顧浩呆。

張之豪表示，感謝動保所的同仁辛勞、積極的付出，這也讓我們看到，台灣社會以前的動保觀念與飼養方式，雖然不見得違背動保法明確的規定，但在現在的觀念裡，也還是有點值得檢討，希望大家一起努力，讓台灣的動保觀念與環境都能提升進步。

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