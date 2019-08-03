北大心湖遭染色 新北環保局抓到印刷廠元凶！

2019-08-03 13:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局2日傍晚5時接獲民眾通報，位於新北市客家園區對面的三峽區隆恩街239號附近溝渠被染成藍色，疑似工廠偷排廢水，溝渠通往下游的北大心湖，與日前湖水遭染藍案件似有關聯，經稽查人員循線查獲位於三鶯路76巷的璟豐紙品公司所排放，環保局依違反水污染防治法第30條規定告發，最重可裁處300萬元罰鍰。

環保局環保稽查科簡任技正許銘志說，稽查人員昨天下午接獲報案立即趕往現場，但是溝渠水流湍急，人員到場時水色已漸呈清澈，經初步採水檢驗，排除急性重金屬污染疑慮，繼續循著防火巷水路逐步向上游查找，雖然天色已暗，但稽查人員鍥而不捨，逐一打開人孔蓋搜尋及釐清複雜的水路，鎖定可能污染源為三鶯路一帶的印刷或印染製程。

許銘志說，稽查人員最後在三鶯路76巷的防火巷內搜尋到藍色廢液的殘跡，稽查人員進入一旁的璟豐紙品公司稽查，當場發現廠中有幾個桶子內殘留藍色液體，公司人員坦承，當日16點許確實有傾倒約2個水桶的藍色廢液至管道中直接排出廠外。

環保局強調，該公司將未經處理的藍色印刷廢液逕排放至連外溝渠，污染環境的行徑，已違反水污染防治法第30條規定，稽查人員當場告發，最重可裁處300萬元罰鍰，後續亦將不定期前往複查。違法廠商表示懊悔，會儘速委託合格環保業者協助處理廢液，以免再次違反環保法規。

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