浪漫七夕安全性行為不可少 愛滋自我篩檢3大超商可取貨

2019-08-03 13:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕七夕情人節將至，苗栗縣政府衛生局提醒在濃情蜜意的情人佳節，要擁有一個完美且不留遺憾的情人佳節，安全的性行為不可或缺。統計截至今年6月全國新增本國籍愛滋感染者累計共964人，其中，苗栗縣新增病例為11人，年齡以35至49歲占36.4%最多，均為男性，感染因素皆為「不安全性行為！」

苗栗縣衛生局指出，愛滋感染初期大多無症狀也無法由外觀判斷，早期診斷、早期治療是控制與阻斷愛滋疫情的不二法門，建議有過性行為者，應主動進行愛滋篩檢，以了解自身愛滋感染狀況。

衛生局鼓勵民眾只要有不安全性行為都應勇於篩檢，若篩檢呈陽性也不必過度擔心，衛生局可提供就醫轉介或陪伴就醫等服務；感染者只要穩定就醫，平均餘命與一般人無異，一樣能保有正常的生活品質，伴侶只要配合全程使用保險套、服用暴露前預防性投藥便可大幅降低被感染風險。

衛生局表示，苗栗縣內於衛生局及各鄉鎮市衛生所、國立聯合大學、立登醫事檢驗所等20處，有人工發放點，及竹南鎮衛生所、國立聯合大學2處自動服務機，可支付200元取得血液或唾液自我篩檢試劑。

為提供民眾更方便且更具隱私的愛滋篩檢方法，疾管署提供「在家愛滋自我篩檢服務」，民眾只要上網預訂，支付200元試劑費及45元物流費，就能選擇至鄰近所在地的全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商取貨，民眾可視自己的需求擇一索取。若對愛滋防治有任何問題，可撥打愛滋防治專線037-722630或各衛生所洽詢。

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