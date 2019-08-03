侯友宜叫賣了得！ 攜手農產縣市展通路

2019-08-03 12:55

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜推動跨縣市合作行銷農特產，今天跨出第一步，新北市政府與嘉義縣、市合作，在遠百板橋中山店1樓廣場舉辦「新北享家Bar台-嘉義週展售會」，侯友宜表示，後續還有6個場次，將會分別與南投、台中、彰化、雲林等縣市合作，讓北漂的鄉親不用回鄉也能品嘗當令的在地好味道，同時讓產地與消費者直接連結。

侯友宜說，新北市有來自全台灣各縣市的人口移居，市府每月會以不同縣市為主題，打造「新北享家Bar台」作為農產品交流平台，除了事前提供預購農產品，也舉辦實體展售會，販售當月主題縣市的農特產品，讓北漂打拚的遊子能吃到家鄉味。

侯友宜的故鄉嘉義縣、市打頭陣，吸引許多旅北的嘉義鄉親到場，包括中和區的市議員張維倩、前議員歐金獅等人，就連不是嘉義鄉親的立委柯志恩、議員林國春、議員江怡臻等也到場相挺；歐金獅在侯友宜的拍賣鼓吹下，允諾讓農友滿載而歸，沒有賣出去的「全包」。嘉義同鄉會理事長詹桂美也是幾乎包下現場的紅龍果，力推嘉義的氣候跟土質栽培出的紅龍果，滋味與其他縣市完全不同。

農業局表示，新北市是全台最大的消費地，市府為拓展全台農產品銷售管道，讓市民能享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品，因此以「享家Bar台」為主題，辦理縣市週農特產展售會，讓大家都能夠在新北找到自己熟悉的味道。相關展售資訊可洽新北市果菜運銷股份有限公司或上新北市果菜運銷股份有限公司臉書粉絲頁查詢。

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