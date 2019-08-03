10多年未見大學師生在戶所重逢 這次學生為老師解決困難

2019-08-03 12:45

［記者洪美秀／新竹報導］多年未見的大學師生竟在這種場合相見！這次換學生為老師解憂！大學退休教授余先生因車禍受傷遺失身分證等重要證件，但子女都在國外，日前他到新竹市東區戶政事務所補辦身分證，正焦急臨時找不到相識者證明其身份時，隔壁辦結婚登記的新郎一見是大學時期的老師，立馬協助證明其身份，讓余老先生不僅完成身分證補發，還延續這段師生緣。

據悉，70多歲的余伯伯是新竹地區國立大學退休教授，教授理工科系，學生數不少，前陣子發生車禍遺失證件，最近身體好轉後到東區戶所補辦身分證，卻因子女都在國外，加上余老先生未帶戶口名簿及其他證明文件，無法證明身分，正焦急臨時找不到人幫忙證明其身份，結果竟在戶所巧遇10多年前教過的學生。

此時，學生不僅認出余老先生是大學授課的教授，得知老師未帶其他證件，馬上熱心表達認識老師，可為其佐證，因這樣的巧遇緣份，讓學生可為老師解憂，報答師恩，更因與老師相見歡，師生也打開話匣子。

為老師佐證身份的學生述說是前來辦理結婚登記事宜，事後也得到余老先生的祝福，這起戶所師生巧遇記，讓畢業後未謀面的師生得以延續大學師生情。

據悉，余伯伯幾個月前在高速公路發生車禍，曾昏迷送醫，甦醒後，在子女照顧下逐漸恢復精神與健康，但也因這起車禍，很多重要證件都遺失，由於子女都已返回國外，他才想到要補辦身分證，沒想到因臨時找不到人協助證明其身份，慌亂之餘，竟在戶所巧遇大學教過的學生。

余伯伯最後在學生協助及佐證後，開心辦妥身分證補發，師生也相約日後再見面，延續師生情誼。

東區戶所表示，身分證遺失補發，本人應親自到場核對人貌，並準備戶口名簿正本或貼有相片的身分證明文件，備妥最近2年正面半身彩色相片1張，就可辦理。

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