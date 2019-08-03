高市府與中華郵政攜手推網購平台 預定10月開賣

2019-08-03 11:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府與中華郵政攜手推網購平台「台灣農特產品館-高雄專館」虛擬通路，將高市農、漁、畜產品及特色、文創、原鄉商品線上銷售，預計將於今年10月開賣，並利用全國各地近1300處郵局窗口，陳列展示商品或文宣，透過虛擬整合模式，共同協助在地小農、小商行銷推廣。

市府與中華郵政合作，推出線上網購平台「台灣農特產品館-高雄專館」虛擬通路，今舉辦招商說明會，廣邀高雄在地各區農、漁會、合作社、型農等，吸引超過60個團體、100多人參與線上平台建置說明會，將以最直接、便利又快速的方式選購農產品，拉近消費者與高雄農產產地距離。

「臺灣農特產品館-高雄專館」，結合郵政完整的金流、物流、資訊流及客戶流既有資源，將高雄市農、漁、畜產品及特色、文創、原鄉商品線上銷售，並利用全國各地近1300處郵局窗口，陳列展示商品或文宣，透過虛擬整合模式，共同協助高雄在地小農、小商行銷推廣。

農業局長吳芳銘表示，高雄物產豐富、農產優質精緻，一直深受海內外市場及消費大眾喜愛，農業局加強農產產銷履歷及有機等農產品認證，建立「高雄首選」品牌形象，強化品牌行銷，提升農產品價值，這次與中華郵政共同推出網購平台，提升市場能見度，提供消費者優質安心、安全的農產品。

農業局今年與各大型通路，如全聯、家樂福等結合販售，實體與虛擬通路雙管齊下，將高雄農產觸角延伸至各消費群，這次推動「台灣農特產品館-高雄專館」網購平台，將有利於農產行銷推廣，期望帶動高雄產業發展，提高從業收入，吸引外漂市民返鄉，活絡在地經濟與繁榮，市府歡迎有意拓展商機的高雄在地小農、小商一起來加入。

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