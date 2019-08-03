竹北環北路草比車子還高 管理單位竟不同

2019-08-03 08:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市環北路共計5段約6公里長，部分路段雜草叢生，但因穿插分由新竹縣政府和竹北市公所養護管理，民眾一頭霧水；縣府和公所表示，已有初步共識，原由縣府養護的環北路二段、三段等非高鐵特定區的市區道路12條零星路段，預計自2020年元月1日起，將移交市公所統一管理。

竹北市環北路二段中央分隔島雜草叢生，民眾抱怨草長比車子還高，影響行車安全與市容觀瞻；查詢管理單位，卻反被詢問是環北路二段哪一段？原來，光是環北路二段就分屬兩個單位養護，其中沿河街至中華路間為縣府工務處養護科管理，養護科表示將請公所儘快協助除草。

縣府養護科長張淇銘表示，依新竹縣道路管理自治條例，原則上縣道及鄉道由縣府工務處養管，市區道路、產業道路及村里道路由所在地鄉、鎮、市公所養管。不過在竹北市，過去由中央或縣府開闢的多條市區道路，因故並未移交公所接管，且延續至今。

以環北路為例，一段、二段及五段現由竹北市公所養管；二段（沿河街至中華路間）、三段（中華路至保泰三路間、中正西路至新工二路間）為縣府養管。

但不只是環北路，竹北市尚未移交的市區道路還有成功六街、七街、八路、自強二路、三路、莊敬北路、嘉祥一街、勝利七、八街全段及博愛街275巷等非高鐵特定區零星路段，合計12條。

張淇銘表示，經協調，縣府與竹北市公所已有初步共識，將分兩階段進行，第一階段是前述12條路段，於明年1月1日起移交公所管理；高鐵區及興隆路全段等道路，因涉及縣府污水下水道工程尚在進行中，列第二階段，預估需兩年完工後再移交公所管理。

竹北市長何淦銘表示，上述特殊狀況已行之有年，一旦接獲縣府移交公文，即著手編列明年度預算，依共識自明年起接手管理。

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