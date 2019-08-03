08/03 各報重點新聞一覽

2019-08-03 06:16

自由時報

私菸懲處 邱國正下重手 維安76人記過調職

國安特勤人員涉嫌違法私菸案持續延燒，蔡英文總統上週要求新任國安局長邱國正在一週內提出檢討報告。為此，邱國正昨公布檢討報告，並召開記者會表示，他不能接受「有安全疑慮的人，到極需要安全的人身邊」，對此案他「一定下重手」，直接涉案或知情卻不制止他人者，除記過更會予以調職。

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棄辦國際賽 體育署開鍘 冰協補助停1年 秘書長撤職

滑冰協會自行同意讓出「二○一九年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站」主辦權爭議事件，備受關注，體育署副署長林哲宏昨天召開記者會，宣布依「國民體育法」第四十三條規定，撤免冰協秘書長吳奕德，並停止該協會補助一年。

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香港公務員、醫護 挺身反送中

香港社會支持「反送中」運動的力量愈來愈大，公務員二日晚間發起「公僕同仁，與民同行」集會，以凝聚同僚聲音，呼籲港府回應民間訴求，成立獨立調查委員會；與此同時，醫護界也在愛丁堡廣場集會，為前線醫護人員和香港民眾打氣。三、四日在旺角、港島西和將軍澳也將舉行遊行集會，五日的全港罷市、罷工、罷課行動也逐步升溫。

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聯合報

貿易戰又升溫 川普突再對陸加稅 陸回擊：採必要反制

美中、日韓同時爆發貿易戰，攪亂全球經濟。美國總統川普在美國時間一日（台北時間昨天深夜）突然發動攻勢，宣布自九月一日起，對其餘三千億美元中國輸美商品加徵百分之十關稅，引發全球金融市場殺盤；日、韓昨天則相互取消對方的「最惠國」待遇，兩國爭執升溫可能傷害東亞安全及全球供應鏈。

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香港逾4萬公僕集會 聲援反送中

香港昨晚有兩大集會，與愛丁堡廣場醫務人員集會遙相呼應的，是被笑稱為「文官兵變」的香港政府公務員集會。這場在中環遮打花園的集會，定名為「公僕仝人，與民同行」的反對修訂逃犯條例集會，創造了公務員走出政府以個人名義表態的歷史。

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中國時報

私菸案後 大綠追殺小綠！動用公器清查 時力要蘇說清楚

立法院國民黨團總召曾銘宗接獲爆料，經濟部以特急件發函各單位，要求回報5名時力立委申請補助情況，他懷疑大綠是準備回擊小綠。對此時力黨團總召徐永明昨也召開記者會，痛批政府運用行政資源來蒐集在野黨立委資料，是行政部門的政治醜聞，要求行政院長蘇貞昌出面說明。

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貿易戰停火破局！川普再發狠 3000億美元陸貨加稅

美國總統川普1日突然宣布，將從9月1日起，對額外3000億美元的大陸商品加徵10％關稅。此舉打破了陸美貿易戰的暫時休兵狀態，而一旦付諸實施，意味幾乎所有大陸輸美貨物均被納入加徵關稅範圍，勢將令兩大經濟體的貿易衝突升級。

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