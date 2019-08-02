韓國瑜主持防災會議 要求抽水機零故障

2019-08-02 21:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄今午後瞬間強降雨，導致部分地區積淹水，高雄市長韓國瑜傍晚指示，請水利局調查0802豪雨與0719豪雨重複積淹水區，將列重點防治區塊，後續每台抽水機一旦使用、絕對要零故障。

高市府今晚6時30分開設二級豪雨災害應變中心，市長韓國瑜主持工作會議，與新興、苓雅、鼓山、三民、前鎮、內門、鳳山、甲仙、楠梓、小港、左營等雨量較大及通報積淹水的區公所進行視訊連線，確認各區淹水情況、降雨情形，並提醒各單位務必提高警覺，不可鬆懈。

韓國瑜指示，請水利局調查0802豪雨與0719豪雨有重複積淹水的地區，將是重點防治區塊，此外，每台抽水機一旦使用絕對要零故障，務必要再一次檢查，他也請民政局了解如何讓每棟大樓迅速在第一時間知道豪雨預報、做好防範，勿因人為因素造成積淹水。 韓國瑜認為，此次強降雨造成的積淹水在一小時內即消退，證明清溝對消退水有很大幫助。

副市長李四川亦提醒，每逢農曆初一到初四期間都是大潮兼滿潮，明天大潮兼滿潮約在上午8時49分左右，責請水利局針對沿海低窪地區、旗津廟前路等地區多加戒備，此外大潮兼滿潮時，愛河水位也會升高，經過愛河水位的側溝排水會比較慢，亦請水利局多加戒備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法