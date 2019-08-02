輕熟女苦練深蹲 沒想到大腿變粗還拉傷肌肉

2019-08-02 20:20

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹30歲朱小姐因為不滿意自己的身材，勤上健身房苦練深蹲，沒想到她的大腿卻越練越粗，甚至還出現肌肉拉傷症狀；台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞診斷出她的股四頭肌拉傷，建議她改練橋式與臀推運動，才可以避免增加對大腿的負擔。

台大醫院竹東分院表示，在意自己臀部曲線的朱小姐，想用流行的「深蹲」練出翹臀，而且訓練重量越做越重，沒想到臀部還沒變翹，她的兩隻大腿卻越來越粗，最後甚至大腿肌肉拉傷，痛到寸步難行、影響工作。

黃鼎鈞向她解釋，臀部肌肉主要是讓大腿往後彎曲，但是深蹲主要是讓大腿從坐姿變成站姿，大腿並沒有比站姿更往後彎曲，對臀部的訓練不足，反而是加強大腿的股四頭肌為主，才會造成朱小姐大腿越練越「健壯」。

黃鼎鈞建議她，改做「橋式」與「臀推」運動，會更加針對臀部的肌群，女性應該以「橋式」運動為主，進階可以做「臀推」，甚至加上啞鈴增加阻力，才可以避免增加對大腿的負擔，更有效率地達到翹臀的效果。

黃鼎鈞也提醒健身運動的初學者，有人上健身房為求效果，過度集中訓練在同一個地方，反而造成運動傷害。生物力學研究指出，肌肉在完全疲乏後，需要約2到3天才能恢復原本的彈性與力量，所以同一個部位需隔3天以上才適合再次訓練，中間間隔的時間可以先訓練別的部位，譬如胸肌、背肌、大腿肌群3組輪流訓練，而小腿、手臂與腹肌這些較小的肌群，不但訓練大肌群時會順便訓練到，而且比大肌群更快疲乏，更不需要每天反覆訓練。

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