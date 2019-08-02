高雄發泡劑塞樹洞防疫 台南4年前就用天然材料

2019-08-02 21:44

〔記者王捷／台南報導〕高雄市長韓國瑜爬樹後，用發泡劑填補樹洞，環保人士一片撻伐，台南巴克禮公園為防疫宣布封園2週，預計在8月4日開放，但台南起初也用發泡劑封樹洞挨批，在園區開放前，市長黃偉哲與衛生局等各局處共同視察園區，衛生局強調，起初使用發泡劑是應急，現在全改用水草來填補，避免破壞自然生態，這個方法早4年前登革熱防疫就有使用，另外昨日新增第16例登革熱病例，呼籲民眾一定要注意居家環境清潔。

高雄市長韓國瑜上個月視察登革熱疫情，突然爬樹檢查樹洞，還用發泡劑填塞樹洞，遭到時代力量立委徐永明批「生雞卵沒，放雞屎一大堆」，環保人士認為，使用發泡劑填補樹洞，會侵蝕樹木，造成樹木枯委，網友當時還戲稱「只填了樹洞，沒填市長腦洞」，但也有韓粉批評，高市「前朝」就在用發泡劑封樹洞，且台南今年也用發泡劑封住樹洞，認為韓總又被黑。

不過這個說法被南市工務局打臉，4年前台南登革熱疫情爆發，市府依專家意見，認為2公尺高度以下的樹洞，有可能產生病媒蚊，因此購買上萬元的水草，填補全市60座大型公園的樹洞。

為何會用水草？當時工務局指出，同樣是疫區的高雄，高市府是將樹洞填土，但南市府評估土壤遇雨很快就被沖刷流失，所以改用遇水黏性高、吸水力強的水草封住樹洞，水草遇到水會像海綿一樣吸水，但出太陽以後，又很容易被曬乾，能扒住樹洞，比較擔憂的是鳥或是松鼠將水草叼走。

雖然衛生局、工務局在今年有用發泡劑填洞，但衛生局強調，這是應急措施，園藝用的水草到貨後，防疫人員才將發泡劑挖除，改放入水草封洞。衛生局指出，昨日台南新增第16例病例，患者也是在東區，要再次提醒民眾清理周邊環境，目前該局列管的37處樹洞，都有做衛星定位，防疫人員也會定期巡視。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，要把樹洞視為個案，常常巡視有沒有積水才是重點，用GPS定位樹洞是很好的方式，用水草封洞雖然是暫時性的作為，但生態影響低，也比用發泡劑還要環保。

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