魔豆小舖月餅發表會 縣長賴峰偉出錢又出力

2019-08-02 23:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣庇護工場魔豆小舖今日舉辦中秋月餅新品發表會，推出全新仙芋酥月餅，澎湖縣長賴峰偉化身烘焙師傅，體驗月餅製作，並拋磚引玉當場認購500盒中秋月餅，副議長陳雙全、議員陳慧玲及馬公市公所等都應聲認購。

今年魔豆小舖共推出5種中秋月餅禮盒，分別是3入、6入、9入、12入及15入裝，今年新增仙芋酥口味，共推出蛋黃、鳳凰、咖哩及仙芋酥4種口味，即日起至9月2日接受預購，預購期間享9.5折優惠，大宗訂購另有優惠，訂購滿5千元可享縣內免費運送。訂購專線：魔豆小舖庇護工場9276422、魔豆手作工坊9274992。

賴峰偉表示，「給他魚吃，不如教他釣魚」，魔豆小舖是他過去擔任縣長時協助成立，目的讓身障者學會一技之長，有穩定工作機會，而庇護工場生產的商品，皆由庇護員工認真、用心製作，真材實料，不摻雜人工添加物，保證健康、美味。

賴峰偉、澎湖縣議會副議長陳雙全、馬公市民代表會主席許國政、社會處長陳賜豐等人為力挺身障者，穿上圍裙、頭戴廚師帽，與小魔豆天使們一起動手做月餅，大力推廣魔豆小舖月餅。魔豆小舖庇護工場是澎湖第1家身心障礙者庇護工場，由社團法人澎湖縣照顧服務協會設立，可提供12名身心障礙者就業，工場內同時具有專業的技術輔導員及就業服務員，指導身障朋友強化工作技能。

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