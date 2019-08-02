台中新增1歲女童染麻疹 越南探親回國確診

2019-08-02 19:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天公布新增1例麻疹確診，是今年第15例，近8年來病例數最高，這名1歲女童6月底和家人至越南探親，返國後出現發燒、咳嗽及出疹，就醫採檢後確診感染麻疹，目前衛生局已初步掌握接觸者共116人，將持續監測接觸者健康狀況至8月19日止。

衛生局長曾梓展指出，今年國內累計麻疹病例破百例，約6成是國內感染病例，其中近7成是接觸者，而境外移入則病例則是越南、泰國、菲律賓為多，提醒暑假是出國旅遊旺季，鄰近的中國、印度、印尼、緬甸、菲律賓、泰國、越南都是麻疹流行地區，而且麻疹傳染力強，可由飛沫、空氣傳播，目前預防麻疹最有效的方法為接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

另外，也應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒到麻疹流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發前2至4週可至醫療院所評估並自費接種疫苗；而一般民眾，特別是1981年後出生的成人也可於出國前2至4週就醫評估補接種疫苗。

衛生局提醒，民眾返國後如果有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫，並告知醫生旅遊史。臨床醫師如發現病人具有出疹、發燒，同時有咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，應儘速通報衛生局防疫專線0928-912578，並適當隔離病人爭取防治時效，避免疫情擴大。

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