虛擬貨幣熱潮再起！ 民眾瘋集L幣

2019-08-03 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕近期比特幣價格回升，也讓沉寂一陣子的挖礦熱潮再次復甦，不過說到最近最火紅的虛擬貨幣，非「L幣」莫屬！這款由自由時報APP推出的新世代虛擬幣，在手機上就能輕鬆蒐集，一推出就風靡各年齡層民眾，不論是辦公室小資女、精打細算的家庭主婦、打扮時尚的都市型男還是事業有成的主管通通拜倒在L幣的魅力之下！

魅力一、保證天天中獎

自由時報APP擁有多面向的豐富報導，一直備受讀者信賴，簡潔易上手的APP設計也深獲讀者肯定，更自2017年3月開始舉辦一系列送好康活動，就是希望讀者在養成看新聞習慣的同時，也能每天得到一點小確幸。自8/1開始，推出全新活動「LTN集點大放送」，搭上近年最夯的集點風潮，只要每天看新聞看好看滿，就能累積「L幣」換好禮！保證天天中獎，多來多看『重複中獎』機率還會大大提高，而且點數更多！不限任何時段皆有中獎機會，讓你想到就能集！

魅力二、獎品多元豐富想換什麼自己挑

看新聞所獲得的L幣累積到了一定數量，只要進到「我的禮物盒」裡的「LTN小市集」，就可以選擇兌換想要的商品，只要找到商品，按下「兌換」，商品兌換券就會自動儲存到「獎品電子票券兌換明細」中，接著只要到全家便利商店出示票券上的條碼，就能夠成功獲得免費獎品囉！獎品種類也很豐富，不論是香醇可口的咖啡、冰淇淋還是家庭常備的衛生紙，吃的喝的用的在這裡通通有！除此之外，已經兌換過的商品明細及電子票券也會顯示在禮物盒裡，方便大家查詢。

LTN好康活動不斷推陳出新，成功吸引許多民眾揪團一起集好康！自由時報APP更會定時推播重大訊息及有趣內容，讓聊天內容更有話題，還沒下載的民眾趕快跟上這波潮流吧！

APP免費下載及活動連結：

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活動網址：https://drawpage.ltn.com.tw/slot_v9/

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