南市教局3箭齊發 力拚幼教平價公共化

2019-08-02 22:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合中央政策擴大育兒津貼8月上路，南市教育局今（2）日宣示「幼教3箭齊發」，擴展幼兒園據點「攻城略地」，預計2022年平價幼兒園加公共化比率達到5成以上。

南市教育局長鄭新輝指出，自8月1日起，南市轄區內的公立、非營利、準公共及平價幼兒園已達348家，共可提供家長2萬4198個平價教保服務名額，平價公共化比率由25％，一舉提高至49.1％。

南市的第1支箭，提升公幼及非營利幼兒園家數，在2022年以前至少會增設40班1102個公幼與非營利幼兒園的名額。

第2支箭擴大發放育兒津貼減輕家長負擔，自行照顧也能領。自8月1日起育兒津貼擴及2至4歲幼兒，符合申請資格者每月可獲補助2500元，第3名子女每月3500元，只要家庭綜合所得稅率未達20%，無論是在家自行照顧或請保母者皆可領取，就讀一般私幼（非公共化幼兒園）的家長也可獲補助。

第3支箭公私協力推動準公共幼兒園。南市2019學年度準公共幼兒園簽約數有60園5498名額，若加上準公共幼兒園一樣，家長每月負擔不超過4500元的平價私幼，南市合計將有122園提供1萬1677個平價幼兒園名額。

換句話說，2019學年度南市的整體公共化與平價幼兒園據點（含分班）已增至348園（佔63.3%），總計可提供2萬4198名額，佔2至5歲幼兒入園數的49.1％，到2022年還會提高到50％以上。

教育局並提醒，今年8月已符合育兒津貼申請資格的家長，必須在9月30日前提出申請，才可以獲得自8月起的補助，若是10月1日以後才提出申請，就僅能領取當月份及之後的補助，請民眾務必注意申請期限，以確保權益。

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