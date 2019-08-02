金管會放行3間純網銀 民團提出3大質疑

2019-08-02 21:57

〔記者吳政峰／台北報導〕金管會上月30日宣布發出3張純網路銀行執照給將來商業銀行、LINE Bank、樂天國際商業銀行，正式開啟網銀時代，但因我國已有36間實體銀行，網銀能否從中殺出一條血路，外界仍在觀望，而民團「百合正義會」2日則提出3大質疑，希望行政院重視。

「卡債風暴噩夢重演？」百合會首先提醒，2000年左右，銀行業發展消費金融業務，為了搶客戶與業績，信用審核寬鬆造成發卡量暴增，當時金融監理機構未即時糾正發卡浮濫的行為，消費者端亦過度舉債，造成嚴重呆帳；銀行開始不當催收或委外催收，造成暴力討債事件頻傳，往後政府祭出《消費者債務清理條例》，並開始規範信用卡才緩解此情形，但卻已強烈衝擊民生消費並影響我國經濟發展。

而今純網銀欲服務在傳統銀行內較無法申貸的「信用小白」客戶，較為寬鬆的放款審核下雖可服務更多群眾，但法規不完善以及「信用小白」相對缺乏的償債能力，極有可能步入當年政府草率開放現金卡、信用卡的後塵，恐將對我國民生經濟再度造成嚴重傷害。

其次為「資訊安全問題」，百合會認為，純網銀由於只透過網路的方式蒐集、處理與利用客戶的資訊及進行交易，因此資安風險較傳統銀行高出甚多，主管機關必須以更高標準要求純網銀建置各種資訊安全防護、風險評估、風險監控機制。

2019年6月，我國發生由銓敘部掌理之公務人員個資近60萬筆洩漏事件，其中包含身分證重要資料，後果甚為嚴重；7月，美國第10大銀行「第一資本」爆發客戶資料大規模外洩事件，多達115萬個美國及加拿大社會安全號碼因駭客攻擊而外洩。如果一個傾盡國家資源建置的資安系統和一個科技大國知名銀行建置的資安系統，都會遭人入侵而導致資料外洩，百合會懷疑3家純網銀業者如何能將資安做得比上述2單位更好？抵禦中共或國際網軍的攻擊、盜取資料？

第三，「網銀不是政府需求」，百合會強調，純網銀是國際業者的要求而非台灣政府的需求，這是假國際化之名，行圖利之嫌的政策，如果只是單純為了推行而開放，誰能替可能帶來的台灣金融災難負責？

百合會表示，依金管會規定，純網銀業可承做存放款業務並納入銀行業存款保險體系，然而純網銀的存放款業務大多是由非專業人員操作，將來如果出事，是否又要挪用全體納稅人的錢做賠償？

百合會呼籲行政院長蘇貞昌應重視相關問題，也要金管會主委顧立雄負起責任，勿倉促上路，以免屆時出現重大事件導致民眾財產損失、金融體系混亂與社會動盪，傷害國家與人民。

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