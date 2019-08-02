台鐵所有列車裝設「自動限速系統」 2023年底完成

2019-08-02 22:37

〔記者鄭瑋奇、實習記者陳玟諭／台北報導〕台鐵普悠瑪列車去年10月發列車翻覆生事故，因司機員關閉列車ATP自動防護系統，以致列車行駛中喪失最後一道防線，最終未能阻止列車超速而翻覆。為了提升列車安全，降低可能的人為疏失導致事故因素，台鐵局將投入2.8億元裝設「限速備援系統」，只要ATP系統未啟動，列車就會自動限速在時速60公里以下，強化行車安全；目前首組已完成測試並安裝於普悠瑪號列車上，規劃今年底完成所有普悠瑪號、太魯閣號共52輛裝設。

台鐵列車ATP關閉時，現行已有一套因應機制，台鐵局機務處長宋鴻康說，列車ATP關閉時，就會透過遠端監視系統，將資訊送到綜合調度所，讓調度員能及時掌握資訊並處理，包含要求於下個停靠站重開ATP系統，若重開仍持續故障，後續將派人上車支援，實施雙人乘務。未來列車裝設限速備援系統後，ATP關閉後列車就能自動限速在時速60公里以下，若有超速則會緊急煞車。

宋鴻康說，ATP系統故障率約1％左右，上個月總計有38件故障，而台鐵局上個月已請ATP系統原廠龐巴迪公司來加強訓練維修技術人員，目前ATP系統的故障率已逐步下降。

「限速備援系統」由台鐵局與中科院合作研發，每套要價34萬元，宋鴻康說，雙方將於下個月簽約，預計112年11月底，於所有列車共818輛上完成系統裝設。

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