長春國民運動中心上樑 中市府：預定年底完工

2019-08-02 17:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市長春國民運動中心今（2）日舉行上樑典禮，並預計今年底完工。市長盧秀燕到場感謝歷任市長「一棒接一棒」全力推動，未來將接續推動周邊綠川水環境改善，讓場館與周邊景點相輝映，也將規劃里民活動聚會空間，成為南區運動休憩亮點。

長春國民運動中心分為運動中心及健身中心2棟建築，設施包括室內外游泳池、兒童戲水設施、SPA、三溫暖、綜合性多功能球場、體適能健身房、瑜珈韻律教室等，工程預算4億5千萬元，將繼朝馬、北區、南屯成為台中第4座完工的運動中心。

盧秀燕率領建設局長陳大田、運動局長李昱叡、地政局長吳存金祈福上香，並聽取建設局簡報，關心工程實際進度，立委黃國書、議員李中、鄭功進、邱素貞、何敏誠，以及當地多位里長皆共襄盛舉。

盧秀燕說，推動市政「一棒接一棒」，感謝前市長胡志強爭取預算，讓長春國民運動中心正式啟動，也感謝前市長林佳龍接棒興建工程，她接棒後續工程，也將繼續推動綠川水環境改善，要讓場館與綠川、長春公園等周邊景點連結，成為南區運動休憩中心。

建設局表示，全市計畫建置10座國民運動中心，其中長春國民運動中心位於南區長春公園內，定位為社區型運動場館，由運動局委託OT廠商營運；分為運動中心及健身中心2棟建築，健身中心1樓將規劃為里民活動聚會空間，預計今年底完工。

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