苗縣模範父親表揚 徐耀昌：個個都偉大

2019-08-02 17:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕父親節將屆，苗栗縣政府今天舉辦苗縣模範父親及好人好事代表表揚，縣長徐耀昌頒贈「弘揚父教」、「積善餘慶」賀匾，肯定模範父親們為家庭的付出及好人好事代表樂善好施的精神。

接受表揚的模範父親有獅潭周德盛、苗市溫天送、公館吳新城、大湖林慶和、三義羅松禮、銅鑼邱瑞勳、卓蘭詹朝權、頭份林維滿、苑裡洪利茂、後龍吳生萬、竹南鄧永權、西湖羅金球、泰安劉天雲、南庄鄭海生、頭屋歐年亮、造橋葉清港、三灣賴登城、通霄陳連松。

其中，獅潭周德盛、苗市溫天送都為92歲高齡，2人皆自幼生長於農家，在艱苦環境下克勤克儉，培育子女成長，皆有所成。徐耀昌表示，每位父親無怨無悔的為家庭付出，是家庭最可靠、溫暖的後盾，個個都偉大。

好人好事代表則有獅潭甘阿華、泰安林木青、竹南李澤賢、卓蘭江金榮、頭屋吳圓珍、銅鑼劉永鴻、南庄邱國榮、苗市江賢盛、苑裡陳萬來、頭份胡世釗、西湖邱鈺淑、三灣林穩生、後龍陳松文、通霄羅勳添、大湖詹德雄、造橋彭正雄、公館朱龍政、三義余錦燃。

徐耀昌為每位模範父親、好人好事代表戴上金戒指，並分別頒贈「弘揚父教」、「積善餘慶」賀匾，表揚勞苦功高的父親們為家庭打拚的辛勞，肯定好人好事代表樂善好施的精神。

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