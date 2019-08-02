醫病》罕見血管瘤、血管畸形 台大新竹醫院團隊施巧手重建

2019-08-02 15:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台大醫院新竹分院上午舉辦「血管瘤暨血管畸形治療團隊成果發表」記者會，會中邀請2名困難治療個案現身說法，分享治療期間的心路歷程，院方並準備大蛋糕慶祝2人術後恢復良好，重拾生活品質。

台大醫院新竹分院整形外科醫師黃柏誠表示，此類疾病治療相當的困難及繁瑣，須仰賴跨團隊共同合作，也須醫病間耐心的合作。因此，整合多個科部成立血管瘤及血管畸形團隊，簡稱「血管異常治療團隊」，含括科別包含整形外科、血管外科、小兒內外科、放射科、神經外科、眼科、病理科等，團隊醫師們依據不同型態的血管病變擬定口服或注射藥物使用、血管栓塞、雷射治療，腫瘤切除及重建等不同處置方式，來達到分階段及合宜的治療。因血管瘤與血管畸形的形態狀似草莓，治療團隊暱稱自己是「草莓俱樂部」的成員，專剋各種形態之血管變異或先天畸形。

血管病變及其併發症至少影響全球5%人口，主要分為血管瘤及血管畸形，前者主要是血管內皮增生，而血管畸形則是血管不正常增生但血管內皮無過度增生，兩者是不一樣的疾病。

68歲蔡女士右眼腫脹1年多，造成眼皮下垂、兩眼不等高、眼壓上升，因此到眼科求診，經電腦斷層、核磁共振及相關眼科檢查，切片後發現右上眼眶有骨性血管瘤，此種疾病相當罕見。團隊安排血管攝影檢查及術前手術模擬，並運用3D列印相關技術，以達到術中腫塊切除後能立即精準重建，整合性手術過程順利，恢復良好，追蹤後無復發現象，並相當滿意其外觀對稱性。

30多歲陳先生自小有前額血管畸形，腫塊隨時間增大且伴隨時常間歇性頭痛，小時候曾接受過手術但依然沒有解決，輾轉至許多醫院治療，最後經介紹來到台大醫院新竹分院就醫。經過影像學檢查，利用血管栓塞減少手術出血，保留正常皮膚下大範圍結紮血管並切除血管畸形，陳先生恢復良好，未來將定期追蹤並施打硬化劑或相關雷射治療。

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