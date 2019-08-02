108課綱花蓮座談 教育部：建構學習歷程非升學導向

2019-08-02 14:41

［記者王峻祺／花蓮報導］被學界喻為是台灣有史以來最大課程教育改革的「108年課綱」正式上路，立法委員蕭美琴今邀教育部政務次長范巽綠等人，在花蓮與第一線教師及家長座談，但有高中端教師質疑建構學習歷程的升學鑑別度。范巽綠回應，學習歷程非升學導向，而是鼓勵學生選修自己有興趣課程，成為學習主體。

「108課綱」登場，是台灣首次統整從國中小到高中教育的12年一貫新課程，未來學子的上課及升學模式也將隨之改變，7月起教育部巡迴全台舉辦座談會說明施行方向，花蓮場座談會今早在慈濟大學附屬高級中學行政大樓2樓會議室舉行。

立委蕭美琴、教育部政務次長范巽綠、義守大學副校長周兆民及花蓮高工主任郭德潤等人，分別針對「學生學習歷程檔案」、「大學考招連動」2大主題，進行簡報說明，協助因應新制度實施，現場吸引50多名關心新課綱的教育工作者及學生、家長與會。

針對「學生學習歷程檔案」。花蓮高中教務主任李運生表示予以肯定，學校也提前配合著手實施，但在現今少子化的情況下，大學端若不減班，加上普遍學校入取率均達90％以上，投入建構學習歷程檔案，在申請入學的管道上，鑑別度似乎不大。

花蓮高工主任郭德潤回應，學生學習歷程並不是用來唯一作為升學銜接的依據，孩子有無限可能，學測5C進來高中端的學子，還是有可能就讀國立大學，108課綱的學生不僅學知識，還能將知識運用和實踐於生活，若只是狹隘與升學掛勾，就會是個失敗的政策。

范巽綠說，建構學習歷程非以升學導向為目的，少子化問題已達10年，8月6日、7日將召開全國北區校長會議，針對偏鄉校長進行工作組討論，盼在提出的配套措施中找出可行性方案，也期望花蓮高中職端都能在108課綱的實施下，努力追求優質教育，不僅各自發展特色也成為聯盟學校，才有機會翻轉花蓮教育，吸引人才及學子移入。

蕭美琴說，因應世界環境變遷、資訊發達及新學習科技的普及，現在學子的學習模式早與上個世代大幅不同，每個人的成長過程都有不同興趣及嗜好，需要在教育過程中學習、探索，面對快速變化的世界，教育課綱也要跟上時代，透過調整改變、雙語教育向下延伸才會有更多發展空間。

教育部表示，108課綱建構的高中生「學習歷程檔案」，主要會記錄學生包括社團、選修課的學習狀況，期望鼓勵學生選修自己有興趣課程，彌補過去過度重視成績結果的表現，並銜接推動「考招連動」，未來大學招生的申請入學方式，將把學習歷程檔案作為升學參考，至少占比重約50％。

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