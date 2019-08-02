交通部修細則 轉彎、變換車道未打方向燈加重罰鍰

2019-08-02 13:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台有逾37萬輛曾經領有審驗合格標章電動自行車，但許多民眾買完車後會去改裝，讓車輛可騎超過時速25公里；且許多騎士都未配戴安全帽保護自身。交通部今預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，明訂駕駛電動自行車超過25公里速限者、未戴安全帽、擅自改裝車輛都將開罰。另外，在轉彎或變換車道前，未依規定使用方向燈將加重罰鍰，一般車輛從900元至1200元加重至1200元至3600元。

交通部表示，這次加重轉彎、變換車道未打方向燈罰鍰，主要處罰條例48條1項1款刪除轉彎未打方向燈，前年在立法院討論時，就決定改依42條來開罰。另外，考量未來未依規定顯示方向燈違規將加重罰則，為讓民眾確實瞭解打方向燈相關規定，避免造成舉發機關執法認定疑義，這次道路交通安全規則中，也通盤檢討各款顯示方向燈規定。包含轉彎、變換車道前就須打方向燈，且應顯示至完成轉彎或變換車道；同車道超車時，應打左方向燈並至與前車左側保持50公分以上間隔超過，行至安全距離後，再打右方向燈駛入原行路線等。

電動自行車超速、未戴安全帽、改裝也罰

電動自行車肇事件數逐年成長，103年發生826件，造成4死、1179人傷；去年增加至發生2330件事故，造成10死、3292人傷。交通部表示，這次率先配合處罰條例修正，於道安規則、裁罰基準表中明訂相關規範，明訂駕駛電動自行車超過25公里速限者，可處900元至1800元罰鍰、未戴安全帽可罰300元、擅自改裝可處1800元至5400元。後續電動自行車全面納管、納保險，需要向公路主管機關登記領牌等，將於年底前會拿出規劃草案。

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