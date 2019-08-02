謝忻爆將與阿翔公益活動同台復出 宣傳影片曝光

2019-08-02 10:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藝人阿翔和謝忻6月當街擁吻爆出不倫戀，兩人停工至今，不過傳出本月24日將同台出席公益活動，趁機復出螢光幕，由胡瓜神救援率領參加台中市北屯十方啟能中心舉辦的募款公益餐會，緋聞曝光前，兩人也合體拍攝影片宣傳該餐會，片中兩人默契十足，一搭一唱，呼籲大家共襄盛舉，謝忻還強調「謝忻跟阿翔也會在喔！」不過目前傳出比較可能只有謝忻會參加。

十方啟能中心主任游月菊說，十方啟能中心位於大坑山上較偏遠，胡瓜30年來長期幫忙，這次率領至少10多名藝人公益表演是早在今年3、4月就決定的事，宣傳影片也是之前就拍好，而謝忻在2013年、2016年也曾來十方公益支持，這次活動為公益、為心智障礙的孩子療育復健募款，無關阿翔和謝忻的私事，不論誰來都歡迎。

胡瓜做公益不遺餘力，這次為十方募款餐會，將率領藝人群前往慈善演出，除了有阿翔、謝忻，也將會帶領白家綺、方馨、王建復、鄭仲茵、羅美玲等人前往參加，游月菊說，餐會桌數約120桌，現在距離餐會日期3週，只有募款認桌8成，胡瓜除了慈善表演、拍攝宣傳影片，也邀請十方到旗下節目錄影，像今天就要錄製「醫師好辣」宣傳。

十方啟能中心為身心障礙者進行復健療育、啟能訓練，游月菊說，目前有75名大小學員，其中3分之1是弱勢中的弱勢，家暴、隔代教養、受保護個案，中心每年需4千多萬經費，其中3600萬必須自籌，除募款，也成立二手商店、烘焙店、咖啡屋、賣水餃、清潔用品等籌款，也讓學員學習一技之長，但受到經濟不景氣，募款直直落。

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