跨宗教送愛 馬偕、慈濟攜手為癌末父圓夢

2019-08-02 09:53

［記者陳賢義／台東報導］台東縣鹿野鄉48歲林姓男，被診斷出肺癌末期，經常得住家、醫院兩邊跑，最大的願望就是跟著小孩出遠門及修繕住房，讓小孩有安身處，台東馬偕評估不宜出遠門，與育田社褔基金會和慈濟基金會商討發起「愛的號召、善的動員」，號召志工圓滿林男改善住家環境的夢。

在慈濟志工楊廷元的召集下，包括台東及關山地區慈濟志工立即投入案家環境清潔、整修，只用5天的的時間就將破損的紗門、紗窗、床舖、天花板、牆壁油漆整理完成，還準備了新家具讓林家更有家的溫度。完工當天，志工準備蛋糕、湯圓、水果、茶水，林家人在大家的祝福中歡喜入新厝及提前過父親節。

東馬牧師潘希祺帶禱，感恩慈濟基金會、花蓮育田社褔基金會及東馬醫療團隊的共同進駐，讓這個地方能夠成為林家人最好的美夢。東馬放射腫瘤科主治醫師呂國維則說，安寧團隊所說的四道人生習題「道謝、道愛、道歉、道別」完成人生一個身心靈圓滿，非常感動這次結合不同宗教的一個融合，卻有一樣的一個依歸。

林男說，他想回家的心很強烈，更想陪伴心愛的孩子，能與小孩住新房及提前過父親節，感恩又感動。林家四姊弟寫上祝福卡片給父親，字裡行間道出對父親的祝褔及感恩。

慈濟基金會表示，從提供個案生活扶助、醫療補助、急難補助，維持基本生活保障，是台灣最溫暖的「為善」力量。在不同宗教信仰者相處和諧，彼此尊重，為「救人」情感的交融與同理心。宗教人慈悲為懷，除了撫慰教化人心，同時也關心老弱貧病，最令人動容的宗教之間的和諧。

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